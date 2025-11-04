VaiOnline
05 novembre 2025 alle 00:13

«L’Arzachena è giovane e deve crescere» 

Arzachena. Settimana da dimenticare per l’Arzachena, reduce da due sconfitte in campionato e dall’eliminazione dalla Coppa Italia. Il culmine la squadra di Mauro Ottaviani l’ha toccato sabato, con l’1-7 casalingo nel derby di Promozione col Luogosanto.

Un tonfo clamoroso per una formazione che prima della 9ª giornata aveva subito 6 gol e collezionato 5 gare senza incassarne e che, in coppa, aveva superato proprio il Luogosanto senza troppi affanni. «È una sconfitta pesante che fa male a tutti. Alla società, ai ragazzi, ai tifosi e a tutta Arzachena: la delusione è naturale e da presidente mi assumo le responsabilità», interviene Pasquale Cossu: «La squadra è ferita però ha bisogno di sostegno, non di processi: abbiamo un gruppo giovane che deve crescere, imparare e reagire con orgoglio, e lo farà», aggiunge il numero uno degli smeraldini, scivolati al quinto posto nel girone B con 16 punti e attesi adesso dalla terza della classe Bonorva.

«Le stagioni non si definiscono in una domenica storta ma da come si riparte il giorno dopo, cosa che faremo con determinazione nella consapevolezza che uniti possiamo rialzarci più forti di prima», conclude Cossu che poi – tanto per placare eventuali speculazioni – chiarisce: «Ottaviani non è a rischio. Al contrario, come anticipato dal nostro direttore Antonello Zucchi stiamo perfezionando il rinnovo per la prossima stagione. I nostri obiettivi principali sono la salvezza e la crescita dei tanti giovani che abbiamo in rosa, e il mister gode della massima fiducia».

