L’Arzachena beffata dal Nola 

Arzachena 0

Nola 2

Arzachena (4-3-3) : Fusco, Piga, Bonacquisti (29’st Usai), Bonu, Dicorato, Pinna, Manca (29’st. Bellotti), Doratiotto, Manca, Sosa, Melis (14’ st. Poli). In panchina Colantuono, Pischedda, Rutigliano, Mannoni, Marinari, Ferraro. Allenatore Nappi.

Nola (4-3-3) : Zizzania, Lame, Sepe, Castagna, Cassandro, Russo, Staiano, De Martino (45’st Gonzalez Perez), Sparacello, Palmieri (14’ st Ndiaye), Piacente. In panchina Tramontano, Valerio, Lucarelli, Marzuillo, D’Angelo, Ruggiero. Allenatore Cavallaro.

Arbitro : Di Benedetto di Novi Ligure.

Reti : 25’ st, 40’ st Sparacello.

Note : ammoniti Bonacquisti, De Martino, Bonu, Palmieri, Castagna. Recupero. 2’ pt, 4’ st.

Arzachena. Finisce con una sconfitta bruciante per 2-0 il match fra l’Arzachena e il Nola. Dopo la vittoria fuori casa con la Palmese, la compagine di Nappi torna a perdere al Biagio Pirina con una prestazione poco lucida dei suoi giocatori.

La cronaca

Prime battute iniziali con l’Arzachena subito protagonista in area avversaria: ottimo passaggio di Pinna per Bonacquisti che la manda alta. Al 2’ punizione per il Nola: batte Castagna, Sepe riceve e prova il tiro, palla fuori. Al 32’ biancoverdi avanti : riceve Melis, palla ancora una volta alta. Al 33’ angolo per il Nola: battuta di Castagna, respinta dalla difesa smeraldina. Altro angolo per i campani al 34’, ancora Castagna alla bandierina, riceve Sparacello che pasticcia, ma l’Arzachena ha rischiato. Al 45’ occasione per i padroni di casa con Bonacquisti che prova una conclusione deviata da Zizzania.

La ripresa

La ripresa è più frizzante. L’Arzachena attacca subito ma spreca: passaggio di Pinna per Manca che davanti a Zizzania sbaglia e si mangia il gol. Al 4’ Nola in contropiede con Palmieri che mira nella direzione di Fusco, ma sbaglia. Cala il ritmo e la lucidità delle due formazioni. Al 23’ angolo per gli ospiti con l’onnipresente Castagna alla bandierina: riceve Ndiaye che prova il tiro senza risultato. Al 25’ beffa per i biancoverdi: dopo una serie di carambole Fusco respinge, la palla va su Sparacello che, di forza, la manda in rete segnando l’1-0. Al 40’ grave leggerezza di Fusco fuori area: ne approfitta Sparacello che raddoppia a porta vuota.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata