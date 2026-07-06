L’artista sarulese Graziella Carta finalista ai Maestri d’eccellenza 

Graziella Carta, fondatrice dello Studio Pratha di Sarule, è tra i nove finalisti della quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza organizzato da LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e Fondazione Bvlgari. L’artista è stata selezionata tra le oltre 250 candidature ricevute da una pre-giuria, come una dei 3 finalisti per la categoria Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza 2026. I vincitori saranno decretati il 14 settembre da una giuria d’eccezione, presieduta quest’anno dall’artista Quayola, durante un evento esclusivo presso il Bvlgari Hotel Roma. Studio Pratha è una fucina creativa nata nel 2017 dall’incontro tra ispirazioni artistiche contemporanee e una raffinata tecnica tessile millenaria, autoctona dell’entroterra sardo.

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