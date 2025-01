L’artista Retro e i “muralisti” per un giorno 

Artisti per un giorno. Tantissimi ragazzi e adulti hanno raccolto l’appello dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos per realizzare con l’artista Retro il grande murale a tema Molentargius nei muri di Margine Rosso.

«Ero lì con mio figlio» racconta una delle partecipanti Stefania Scamanatti 54 anni «e ho dato due “pennellate” con la bomboletta. È stata una bella esperienza, mi sono sentita orgogliosa di contribuire ad abbellire la città. Mi ha colpito molto la partecipazione, c’erano tanti ragazzi. E poi il disegno è bellissimo come l'altro di Manu Invisible realizzato in precedenza». Tra i partecipanti anche Simone Spiga 37 anni: «Come hobby dipingo i muri di casa così ho colto al volto l’opportunità di poter partecipare al murale. Ci siamo divertiti molto».L’iniziativa era di Oikos in collaborazione con Retro e il Laboratorio Artistico laborArte. Con il contributo e il patrocinio del Comune nell’ambito di “Quartu Fine Anno 2024”.

