L’artista Monica Mura porta i campanacci al museo di Madrid 

“Cuntzertu pro sonallas” con i campanacci della Sardegna. Monica Mura, originaria di Macomer, è la prima artista interdisciplinare italiana a partecipare al prestigioso ciclo di performance “Visión y Presencia” nel museo nazionale “Thyssen-Bornemisza” di Madrid, uno dei templi dell’arte mondiale, consolidando un legame indissolubile tra la Sardegna e le istituzioni culturali europee. Il 29 aprile la performance “Cuntzertu pro sonallas”, dialogo tra i campanacci utilizzati in Sardegna con quelli della penisola iberica, mettendo in luce le risonanze comuni tra i riti ancestrali che uniscono le sponde dal Mediterraneo all’Atlantico. È il frutto di una ricerca antropologica. L’artista fa sintesi di due icone del rito, la “carriga” (il carico di campanacci) e la “soha” (la corda). «Non si tratta solo di una performance - spiega - ma dell’edificazione di un nuovo spazio rituale dove la voce femminile risuona con piena autorità attraverso un ecosistema di performance sonore, installazioni di grande formato, video-creazione e libri». Mura è stata al Thyssen dieci anni fa con l’opera “Sas Diosas. Miradas, sa arèntzia mea”, progetto dedicato alle radici e alla genealogia delle donne sarde. «Tornare al Thyssen come prima artista sarda e italiana selezionata per questo ciclo è un onore immenso - dice - le radici sarde dialogano con il mondo: farle risuonare è un atto di libertà e di proiezione verso il futuro». (f. o.)

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