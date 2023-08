L’artista Ferdinando Piras dedica un’opera a San Sisinnio 

Quest'anno lo scambio dei doni per la messa "de chitzi" di San Sisinnio ha suggellato la nascita di un'associazione culturale in memoria di Artemio Ferdinando Campesi. «Con lo scopo di promuovere qualsiasi forma artistica che possa coinvolgere le nuove generazioni", spiega la figlia Paola dell’artista.

Presidente onorario è Ferdinando Piras, fratello di madre di Campesi, chimico e incisore. L'artista ha fatto dono alla comunità villacidrese di un'opera dedicata al santo martire: «Ho catturato particolari che mi stanno a cuore: il mantello da viaggio, perché era un viandante. I cigni in volo, perché si narra che morì cantando come un cigno, la "coga” sconfitta, ritratta come una maschera». Piras, classe 1933, ha vissuto fra Marche e Lombardia, scoprendo da adulto il profondo legame con l'Isola: «Ho perso mio padre da bambino, in tempo di guerra. Sono cresciuto in collegio dalle suore - racconta - alla Scuola d’Arte e Mestieri di Corridonia mi sono appassionato di scultura, poi ho studiato chimica e mi sono avvicinato al mondo dell'incisione».

Le opere di Piras sono esposte al museo dell'Albertina di Vienna, a San Pietroburgo, in Cina e hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Della calcografia ispirata a San Sisinnio, Ferdinando Piras e il curatore Antonio Mercuri hanno anche stampato 100 copie numerate e firmate, donate dall'associazione alle autorità civili e religiose dopo la cerimonia.

