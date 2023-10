L’artista di Halloween che ama mostri e film horror 

Halloween è di casa, nella villetta alla periferia di Sestu dove Anna Paola Mureddu Caredda abita con la famiglia. Chi passa qui davanti al posto dell’auto troverà parcheggiata una carrozza con tanto di scheletrico conducente, mentre nel cortile si notano due fantasmi neri alti due metri.

Sono le creazioni di Anna, 55 anni, che dal 2017 si occupa di allestire casa Ofelia, per una festa tra il “su mortu mortu” nostrano, e l’halloween anglosassone il primo e il due di novembre. «Collaboro con la Pro Loco», racconta; «ma ho iniziato per gioco prima con i miei figli». Prima sono venute le lapidi, per addobbare il giardino di casa in modo originale: «Le ho fatte con il polistirolo. Venivano i bambini dalla scuola elementare qui vicino, con le maestre, e io davo loro i dolcetti». Col tempo le creazioni si sono fatte sempre più complesse. «La carrozza l’ho realizzata con cartone, colla, carta, fil di ferro. Mi piace usare materiali riciclati, è una scelta ambientalista. Qualche volta ho utilizzato anche la gomma eva. Imparo soprattutto facendo».

Per casa Ofelia ha preparato una serie di ambientazioni ispirate al cinema: «Ci sarà L’Esorcista, The Nun, Insidious, The Nun». L’horror non le ha mai fatto paura: «Aspetto sempre che esca qualche film. Sono l’ultima di sette fratelli, e la passione per il cinema un po’ da paura me l’hanno passata loro, li guardavo da bambina».

Anna poi non si limita alla scenografia; trucca, e crea costumi: «Quest’anno ci saranno quattro clown, quattro bambole, e una marionetta, tutti truccati da me. Anche in questo caso ho iniziato dalla mia famiglia. Una volta io e mio marito abbiamo fatto la strega e il cavaliere senza testa dal film Il Mistero di Sleepy Hollow». Una vita dedicata alla famiglia, Anna non pensa a trasformare questa passione in un lavoro: «Realizzo tutto per il piacere di farlo, e continuerò finché mi darà gioia. Collaboro con la Pro Loco dal 2003, sempre perché mi piace l’idea di fare qualcosa per gli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA