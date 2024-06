L’artista della fotografia analogica 

Alessandro Lisci di Pabillonis è un fotografo per passione che ha trovato un modo singolare di esprimere il suo talento. Fin da ragazzo ha intrapreso un processo creativo che lo ha portato a creare le sue macchine fotografiche stenopeiche: apparecchi che derivano da materiali di riciclo.

Su una parete pratica un piccolo foro che funge da obiettivo, mentre dalla parte opposta colloca un foglio di carta fotosensibile o una pellicola. Le sue foto sono visioni sospese tra spazio e tempo che danzano tra paesaggi e natura. La sua tecnica preferita da replicare è la solarigrafia: «una tecnica molto recente che permette di catturare su carta fotografica le tracce del sole nel cielo con esposizioni lunghissime usando una vecchia scatola di latta o un contenitore di cartone o legno», spiega il giovane. «L'immagine si forma direttamente sulla carta dopo una lunga esposizione, senza bisogno di sviluppo in camera oscura», racconta. Tuttavia, questa immagine è destinata a svanire col tempo: «la carta fotosensibile continua ad annerirsi se esposta alla luce», spiega Lisci. Le sue fotografie possono essere visualizzate su Flickr sotto lo pseudonimo di Roderick Usher. Oltre alla creazione di fotocamere, Lisci, laureato in Lettere moderne e studioso delle arti visive, ha raccolto decine di macchine fotografiche usate. «La più vecchia è americana e risale alla fine dell'800. «Trovare un rullino all'interno è come aprire una finestra sul passato», conclude. (g. g. s.)

