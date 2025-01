L’artista con i centenari ogliastrini: «Un miraggio» 

L’invito era giunto dal regista Pietro Mereu, presidente dell’associazione culturale Mater Dea, e il maestro Oliviero Toscani (80 anni in quella fine dell’estate del 2022) non se l’era fatto ripetere due volte e si era precipitato in Ogliastra per fotografare i fantastici centenari e le indomite centenarie della Blue Zona sarda. Un lungo set fotografico da domenica 4 a giovedì 8 settembre 2022 che lo aveva impegnato casa per casa nei comuni di Arzana, Baunei, Perdasdefogu, Villagrande, Talana e Urzulei.

«Cento, cento anni! Un miraggio, che però, pur essendo il sogno di tutti arrivarci, mette anche una certa paura», aveva confessato il celebre fotografo. «I centenari mi incutono un senso di quiete, forse perché dimostrano di non voler ottenere di più dalla vita di ciò che hanno già avuto. Stranamente, trovo che si assomigliano fra loro, mi danno l’impressione di appartenere a una comunità di extraterrestri, hanno un’aria mista di passato e di futuro. Sono sicuramente degli esseri umani molto affascinanti». Le foto poi erano state stampate in formato gigantografie e posizionate nei vari comuni coinvolti.

Ricorda oggi il regista Pietro Mereu: «Conobbi Oliviero nella redazione di “Markette” di Chiambretti nel 2004. Per anni ci siamo scambiati gli auguri di Natale. Poi quando decisi di fare un progetto sui centenari glielo proposi e lui venne con molta generosità. Mi colpì quello che disse su questi vecchi “sono persone che hanno già visto il futuro». Mancherà la sua grande personalità ed esperienza, non lo ringrazierò mai abbastanza». (f. a.)

