L’artigiano? In via di estinzione 

L’artigiano è in via d’estinzione. Le richieste di personale qualificato per il settore dell’edilizia si sprecano ma la maggior parte cade nel vuoto. Muratori specializzati, manovali, carpentieri, idraulici, pavimentisti e assistenti di cantiere sono ricercati e difficili da trovare. Nei mesi a venire si prevede un aumento del 25% delle opere pubbliche con l’avvio dei cantieri finanziati dal Pnrr. «Quando è scoppiata la crisi del 2008 - afferma Pietro Mazzette, direttore di Confartigianato Nuoro-Ogliastra - c’era poco lavoro e molto personale. Oggi succede il contrario». La spiegazione è chiara: «Tante persone - dice il responsabile di Confartigianato - hanno cambiato settore, perché bisognava campare. E poi spopolamento e denatalità sono fattori influenti».

L’appello

Gli impresari non sanno più a che santo votarsi. La ricerca di muratori (qualificati) è continua, la figura professionale è merce rara. La Edil Proget di Tertenia ha lanciato un appello social: «In questi anni abbiamo affrontato tante sfide, ma mai avremmo pensato di imbatterci nella mancanza di una nuova generazione di operai edili. Invece è proprio quello che sta accadendo. Se si guarda al settore edile l’ultima generazione formata ha di media 35, 40 anni. I giovani si affacciano mal volentieri a queste mansioni, forse spaventati dalla fatica. Forse nessuno ha mostrato loro quanto sia in realtà appagante questo mestiere. C’è un giorno, finito il cantiere, in cui consegni le chiavi di casa a una famiglia e quella casa l’hai realizzata con le tue mani. Noi vogliamo provare a invertire la rotta, facendo la nostra parte per formare una nuova generazione di artigiani».

Le testimonianze

Nicola Piroddi, titolare di un’impresa edile a Lanusei, conferma il quadro desolante. «Muratori? Non ce ne sono e nessuno vuole imparare. In più i costi sono alle stelle anche per assumere un apprendista. L’età media di chi lavora in edilizia è alta: sono quasi tutti sopra i 40 anni». Soluzioni? «Abbiamo provato a contattare artigiani stranieri, ma si fa fatica a strappare un accordo perché viviamo in una zona geograficamente disagiata». Per il direttore di Confartigianato occorre restituire valore agli istituti professionali, come accadeva tempo fa: «Le imprese sono disposte a pagare - conclude Mazzette - ma non si trovano figure qualificate che abbiano frequentato corsi di formazione. Serve meno teoria e più pratica».