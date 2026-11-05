L’artigiano che trasforma le zucche in opere d’arte 

Quando l’arte, la bravura e la passione rendono pregio anche a una zucca vuota. Francesco Serra, settantenne di Iglesias, è uno degli ultimi decoratori di zucche con la tecnica della pirografia, ovvero del disegno a caldo. «Ho ereditato questa passione dal mio bisnonno che, fin da bambino, mi insegnava con pazienza e dedizione questa arte». Non si tratta però solo di decorazioni perché Serra, nel corso degli anni, è diventato un vero studioso ed esperto in materia. «Un tempo le zucche avevano molteplici funzioni, ad esempio venivano utilizzate come contenitori per liquidi, strumenti musicali, portaoggetti e tanto altro».

La particolarità della sua arte consiste nel trarre ispirazione dagli usi che facevano le popolazioni di altre parti del mondo. In ogni sua creazione, però, c’è sempre un pezzo di Sardegna: paesaggi, maschere tradizionali, simboli religiosi, costumi e volti. «Ritengo sia il giusto tributo per continuare la divulgazione iniziata dal mio bisnonno». Come un percorso che continua ininterrotto; come un testimone che passa di mano in mano e di generazione in generazione, Serra sta lasciando la sua arte al nipote di otto anni. «Spero che un domani anche Leonardo vorrà tramandare questa conoscenza ai suoi nipoti, ricordandomi con un sorriso nel cuore».

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