L’artigianato sbarca nel centro di Olbia 

È un progetto che emoziona. Gli artigiani del centro Sardegna si tendono la mano. Le zone interne si mettono in vetrina, con 14 imprese e 7 Comuni coinvolti. «Con Nuova Radiba, la Rete degli artigiani di Barbagia, abbiamo chiaro un obiettivo: la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale della Barbagia», dice Pietro Mazzette, segretario provinciale di Confartigianato. Da Oliena, dove il progetto è stato illustrato e ha preso il via, annuncia: «Tra pochi giorni apriremo uno show room nel centro di Olbia».

Artigianalità e grandi ambizioni. Con il negozio olbiese di imminente apertura gli artigiani barbaricini vogliono conquistare la Gallura, zona turistica per antonomasia, la porta della Costa Smeralda. «Con questo spazio espositivo vogliamo intercettare i turisti ma non solo - prosegue Mazzette - penso agli albergatori, ai ristoratori, ai titolari di negozi specializzati. A tutte quelle persone che apprezzano e cercano degli oggetti unici, di grande qualità». La Rete degli artigiani di Barbagia svela con immediatezza le sue intenzioni. Tra gli artigiani le aspettative sono alte. «Sono fiducioso e convinto che questa Rete ci possa davvero aiutare», sentenzia Tonino Fenu, orafo di Oliena, il mago della filigrana. Claudio Perseu, direttore del Gal Barbagia, puntualizza: «Riponiamo enorme fiducia in questo progetto, perché si lega al nostro obiettivo prioritario: la lotta allo spopolamento. Dunque, vogliamo aiutare le attività artigianali e commerciali. I nostri centri possono rinascere con l’aggregazione».

