L’artigianato in esposizione a Casa Loddo 

“Mediterranea” la mostra dell’artigianato di Oristano, appuntamento classico della Sartiglia quest’anno è saltata. «Ma non sarà cancellata –sottolinea il vice presidente della Camera di Cagliari-Oristano Nando Faedda, che organizza l’evento. «Si farà nei prossimi mesi, la Sartiglia è già bella piena e proprio per dare maggiore spinta turistica alla città e al territorio abbiamo pensato di organizzare “Mediterranea nei prossimi mesi». Un gruppo di artigiani riuniti sotto il marchio “Manos de Zigantes” non è comunque voluto mancare all’appuntamento e nello spazio privato di Casa Loddo in via Diego Contini 83 ha organizzato, grazie anche all’assessore alle Attività produttive del Comune Rossana Fozzi, una mostra per valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali di qualità come cuoio, legno, ceramica, tessuti, ricami e i cestini. «Ma anche l’amabile e antico profumo di lavanda e il sapore dolce di frutta e agrumi», ricorda Angela Zoccheddu.

Con le aziende: Graziano Viale, cuoio, Cabras; Federico Coni, legno, Ales; Su Trobasciu tessitura, Mogoro; Erre di di Rosalba Piras, cestineria e sartoria, San Vero Milis: Maria Luisa Frongia, ricamo, Samugheo; C.M.A, ceramica, Oristano; La lavanda di Elvio, cosmesi, Riola Sardo; Le Conserve di Chicco, marmellate e confetture. Oggi a Casa Loddo, dalle 10 alle 20 orario continuato. ( a. m. )

