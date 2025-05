L’artigianato del Sud del mondo diventa un “Neo Local Design” 

Nuovo appuntamento alla Social Gallery di Quartu che per l’occasione si trasforma in uno spazio installativo, accogliente e immersivo. Protagonista è il progetto “Neo Local Design” della designer cagliaritana Valentina Follo: un’indagine poetica e visionaria sul dialogo tra saperi antichi e linguaggi contemporanei. La galleria diretta da Giovanni Coda si apre così a nuove forme di racconto visivo, diventando luogo d’incontro tra design, identità territoriale e sperimentazione artistica. Un’occasione per riscoprire il valore delle radici attraverso lo sguardo del presente.

Il progetto

“Neo Local Design” è «un racconto di viaggio attraverso le esperienze svolte con artigiani di varie parti del Sud del mondo e della Sardegna, terra da cui sono partita per poi tornare. Ogni tappa di questo viaggio è stata un’occasione per scoprire e conoscere un tessuto culturale fatto di una complessa rete di segni, materiali e tecniche che caratterizzano un territorio», racconta l’artista. «Nei paesi del Sud del mondo l’obiettivo principale è stato quello di collaborare a progetti etici di artigianato per il mercato equo solidale, finalizzati a garantire un giusto compenso e lo sviluppo delle realtà artigianali. Uno sviluppo a cui ho contribuito introducendo elementi di innovazione, senza però indebolire i codici culturali di riferimento e i valori identitari di cui i territori sono portatori». In Sardegna, invece, «dopo aver dedicato del tempo alla conoscenza dei principali materiali tipici del territorio, l’obiettivo prioritario è stato, invece, quello di riuscire a creare una rete di collaborazioni con e tra gli artigiani: un luogo di cooperazione per sviluppare progetti sperimentali, sostenibili aperti a contaminazioni con altre culture».

L’esposizione

La mostra presenta una selezione di oggetti (ceramiche, cesti, tessili e gioielli) nati da un preciso processo generativo che, partendo da una fase conoscitiva dei luoghi, procede poi con la scelta degli elementi distintivi e significativi utili al progetto. La fase finale, quella realizzativa definibile, come scrive Stefano Micelli nel suo libro “Futuro Artigiano”, è una sorta di «osmosi tecnica», ovvero la contaminazione delle abilità artigianali con le competenze più legate al progetto. L’artigianato in tutto il mondo, costituisce per il designer un laboratorio potenziale e diffuso, un luogo in cui celebrare la diversità culturale e trasformarla in un nuovo design locale.

L’artista

Valentina Follo, cagliaritana, 62 anni, si è laureata in Industrial Design a Firenze e in Semiotica a Bologna. Per molti anni ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, nel corso di Product Design ed Eco Design, e ha tenuto seminari di Semiotica applicata agli oggetti in tante università e scuole di design. Dopo un periodo di collaborazioni a Milano come product designer con diverse aziende multinazionali, ha scoperto l’esistenza del mercato equo solidale e il suo contributo a sostenere una produzione artigianale più sostenibile ed etica ( red. cult. ).

