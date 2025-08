L’artigianato artistico conquista i turisti  

Ad appena dieci giorni dall’apertura, la 64esima Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna ha già registrato oltre 2600 visitatori, con un fatturato vicino ai 48mila euro tra biglietti e pezzi venduti. Numeri davvero lusinghieri che confermano il successo dell’evento, ospitato come ogni anno nel cuore pulsante del Parte Montis patria della tradizione artigiana isolana. Tra gli ospiti d’eccezione che hanno ammirato la rassegna anche il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, che ha definito la fiera «unica in tutta Italia», sottolineando la passione dell’amministrazione e la forza identitaria degli artigiani. Novità di quest’anno le visite guidate curate dalla cooperativa Mariposas de Sardinia, con appuntamenti su prenotazione sabato e domenica e sabato 23 e domenica 24, oltre che il 6 e 7 settembre. Intanto entra nel vivo anche l’estate mogorese: oggi spazio alla pittura partecipata in biblioteca con “Quadri in mostra: l’artista sei tu”. Venerdì torna Istadi – Mogoro summer fest con i concerti di Balentia, Basaltic plateau e Ugly sounds. A seguire, musica e teatro con il trio dell’Accademia di musica sarda e Tragodia (domenica) e la gara poetica a s’arrepentina mercoledì 13 agosto. ( s.c. )

