L’artigianato artistico che incanta 

Tutto è pronto per la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna a Mogoro. Venerdì la cerimonia di inaugurazione, il giorno seguente l’apertura al pubblico. Sarà visitabile fino al 17 settembre, tutti i giorni, dalle 10 alle 21. L’edizione numero 62 della manifestazione sarà ospitata nello spazio espositivo di piazza Martiri della Libertà. Il titolo della rassegna sarà “Dove tutto nasce”, in continuità con lo scorso anno, e vi esporranno un centinaio di artigiani, selezionati artisti dei settori della ceramica, della tessitura, dell’oreficeria, del legno, vetro, ricamo, intreccio, coltelleria, pelletteria, marmo, metalli e agroalimentare.

La grande vetrina

«Anche quest’anno – commenta il sindaco di Mogoro, Donato Cau – in vetrina ci sarà la produzione artigianale sarda, unica e veramente di qualità, che ha davvero conquistato migliaia di visitatori». Una manifestazione che si propone non solo come Fiera di Mogoro e del Parte Montis, ma come punto di riferimento a livello regionale. «Lo vediamo dai numeri delle visite – prosegue il primo cittadino – dei biglietti venduti, del fatturato, ma soprattutto ne abbiamo riscontro diretto da chi fa tappa a Mogoro nelle settimane della Fiera, tanti sardi e tanti turisti stranieri». Sarà anche un’edizione all’insegna dell’inclusione. «Quest’anno – conferma Cau – c’è un valore aggiunto per me importante: la collaborazione di alcune associazioni che lavorano con persone fragili e con migranti. Saranno parte attiva dell’organizzazione e avranno uno spazio espositivo. Quella mogorese è una comunità da sempre aperta ed accogliente ed è importante dare un segnale concreto di inclusione e partecipazione attiva».

Le sale rinnovate

Un’edizione, quella del 2023, che propone alcune novità. «Proseguiamo – conferma l’assessore alle Attività Produttive, Francesco Serrenti – il nostro racconto partito dal “Dove tutto nasce”, con una immagine nuova e spazi espositivi rivisitati. Tra gli espositori ci sono tante conferme, ma anche una decina di nuovi ingressi, giovani artigiani con produzioni che, siamo certi, conquisteranno i visitatori». Un numero di espositori che potrebbe incrementare nel prossimo anno. Inoltre, confermata la possibilità, con biglietto unico, di visitare la Fiera, siti e monumenti del Parte Montis. Altra novità la nuova direzione artistica della Fiera, affidata ad Anna Cabras. «C’è differenza – spiega la neo-direttrice – tra Fiera dell’Artigianato e Fiera dell’Artigianato Artistico; qui a Mogoro, anche quest’anno ci saranno prodotti molto particolari, originali, preziosi, che abbiamo voluto esaltare con un allestimento semplice. I settori sono ben delimitati, anche culturalmente, c’è equilibrio nell’esposizione e un ordine che valorizza ogni singolo prodotto, unico e di qualità. La visione è più da esposizione museale e meno da fiera mercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA