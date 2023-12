L’arteterapia al Castello Errante 

“Le petit rêve” non è più soltanto il piccolo sogno di Veronica Usula e delle quindici donne della scuola d’arte tessile “Ecole de Madame Foile” di Villacidro. Domenica scorsa l’emozione per l’inaugurazione della straordinaria Officina creativa permanente con una suggestiva performance di danza-teatro e il primo laboratorio di creatività al femminile hanno dato il via alle nuove attività nel Castello Errante. Si tratta di un progetto di “comunità educante” creato dalle donne per le donne, in cui recuperare il piacere della manualità artigianale e condividere percorsi di arteterapia e crescita personale. L’ex Galleria Fiorentina, fioreria Interflora che ogni villacidrese ricorda per la singolarità, è ora Il Castello Errante. Un porto sicuro per le donne di Madame Foile e per tutte quelle che vorranno solcarne la porta, per intraprendere un viaggio nei territori dell’arte.

L’idea

«Il Castello Errante nasce come residenza condivisa per le sorelle che hanno finito il percorso all’Ecole (in cui convivono altre nove donne) e per over 65», racconta Veronica, direttrice della scuola tessile, artista e terapeuta che ha dato vita alle attività sociali e creative di Madame Foile nel 2012. «Al momento ci sono sei coinquiline. Le chiamiamo “le castellane”, per le tante stanze della casa e il gusto barocco degli ambienti. Abbiamo lavorato tanto perché fosse a nostra misura ma non abbiamo voluto cambiarla del tutto».

La grande coffa sul tetto dell'edificio, costruita dal vecchio proprietario che lavorava per mare, diventa un simbolo potente. Dalla coffa i marinai gridano: “Terra!”, quando la scorgono all'orizzonte. L’officina creativa popolare vuole essere per le donne quella meta. «Abbiamo valutato a lungo la possibilità di aprire un laboratorio universale, poi abbiamo optato per tenerlo come area di progettazione e condivisione per sole donne. Gli uomini hanno tanti spazi condivisi, i bar e le piazze, in cui rafforzare il loro Io. Noi donne pochi, e sempre meno», spiega Veronica. «Ai miei tempi c’erano i vicinati, in cui le donne si incontravano nei cortili o nelle strade per fare delle cose insieme. Ci piace l’idea che il laboratorio sia un luogo protetto, libero dalla competizione che talvolta si sviluppa fra uomo e donna», conferma Paola, che ha 59 anni e supporta il lavoro dell’Ecole.

Il futuro

«Abbiamo cominciato dal laboratorio di eco-gioielli, arriveremo all’uso della carta in ambito sartoriale. Nascerà una collezione moda, dal titolo “Cucio addosso il mio territorio” specifica Renè, che con Naomi, Sabrina e Elisabetta, sarta modellista e “burocrate” della scuola, affiancherà Veronica nella gestione.Il laboratorio vivrà di libere offerte e sarà aperto a tutte le donne che vorranno partecipare il lunedì, il mercoledì e il sabato dalle 16 alle 19.

«L’officina si affaccia sulle grandi vetrine che danno sulla strada. Sono convinta che il nostro progetto sia un modello di condivisione femminile da mostrare, vorrei diventasse una porta sempre aperta per la comunità», conclude Veronica.

RIPRODUZIONE RISERVATA