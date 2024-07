L’arte torna nel cantiere Foro Boario 

Ci ha sperato fino all’ultimo l’assessore alla Cultura, Luca Faedda: inaugurare il nuovo corso del Foro Boario con un evento di spessore in un contesto finalmente all’altezza del suo ruolo. E invece il taglio del nastro della mostra contemporanea che venerdì sera restituirà al pubblico lo storico complesso architettonico avverrà in una piazza ancora incompleta. Quasi due anni di lavori non sono bastati a terminare la riqualificazione di quella che gli oristanesi conoscono come Pratz’e bois.

I lavori

Il più ormai è fatto, certo. Le panchine sono state sistemate, le piante messe a dimora e in tanti, trovandosi a passare per la zona dopo il tramonto, hanno già potuto apprezzare la nuova e moderna illuminazione che valorizza l’intera area. Ma chi pensava di raggiungere l’ingresso del museo calpestando la nuova pavimentazione in granigliato di Orosei, rimarrà deluso. «Purtroppo l’impresa non è riuscita a consegnare i lavori per tempo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – in questi giorni abbiamo reso fruibile la piazza almeno per l’inaugurazione, eliminando le recinzioni ed eventuali pericoli. Dalla settimana prossima gli operai procederanno con la gettata». Via nastri arancioni e attrezzature, dunque, ma solo per qualche giorno.Gli intoppi non sono mancati in piazza Pintus. Il cantiere, affidato alla ditta Dueffe nell’ambito del piano per la riqualificazione della periferia Oristano Est, avrebbe dovuto chiudere i battenti lo scorso dicembre, ma tra ritardi e perizie di varianti il termine era slittato ad aprile. Da allora sono trascorsi altri due mesi ma la parola fine non è ancora stata scritta.

La mostra

Nelle sale del Foro Boario, chiuse dalla primavera del 2022 dopo il fortunato successo dell’esposizione internazionale di mostra contemporanea “Costruttori di stelle”, da qualche settimana è iniziato l’allestimento della nuova esposizione che apre la ventiseiesima edizione del Festival Dromos.“F**KING CHANGE”, il titolo apparentemente provocatorio e irriverente dell'evento, firmato dall’omonima associazione, «si caratterizzerà - fanno sapere gli organizzatori - per una lettura trasversale e problematica del tema attraverso lo sguardo critico e sfuggente dell'arte contemporanea capace, nel confronto col dato di realtà, di far emergere fluidità individuali, comunità e società metamorfiche nelle quali il concetto di cambiamento è polisemico, cangiante e ambiguo, al contempo così giusto e così sbagliato». L’inaugurazione è in programma venerdì alle 19.

