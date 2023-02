L’arte solidale della pasta fresca 

La tradizione portata dalle donne pronte a insegnare l’arte della pasta fatta in casa e la solidarietà che da sempre caratterizza tante persone di Carbonia: sono i pilastri portanti del “pastificio sociale” che quest’anno ha ripreso la sua attività dopo la pausa obbligata dettata dal Covid.

L’attività

Nato circa quattro anni all’interno della “Casa del Popolo”, che ha messo a disposizione i suoi locali di via Barbagia, nelle vicinanze della scuola “Don Milani”, il pastificio nasce con una finalità particolare, ovvero dare una mano alle persone in stato di bisogno. Vengono, infatti, messi a disposizione dei partecipanti gli ingredienti di base per la realizzazione della pasta e l'arte di chi sa produrla e, al termine dell’incontro, ciascuno si porta a casa ciò che ha realizzato. Con il passare del tempo è diventato anche luogo di socializzazione e di scambio di ricette della tradizione sarda: maloreddus, fregola, ravioli non tralasciando i dolci come ad esempio seadas o raviolini fritti. «Ci incontriamo due volte al mese, generalmente il lunedì, e ciascuno dei partecipanti, perlopiù donne, mette a disposizione le sue conoscenze», raccpnta Angela Puggioni coordinatrice del progetto. Il pastificio sociale, come già dice il nome, ha però un chiaro indirizzo civico e culturale: «Aiutare le persone a creare nuove relazioni, dare l'opportunità a chi è in difficoltà economica di imparare a fare la pasta in casa, risparmiando sulla spesa, offrire alle persone più sole l’occasione di vivere momenti di comunità».

Le maestre

Le partecipanti, quest’anno, sono svariate decine di persone e si dicono entusiaste. «Soddisfatta al mille per mille della mia partecipazione al pastificio – dichiara la vulcanica Bruna Pintus. Ci scambiamo esperienze, conoscenze, ognuna porta con sé le sue tradizioni di famiglia e le condivide. Spesso capita che realizziamo lo stesso tipo di pasta in modi diversi, proprio perché diverse sono le ricette che ciascuna conosce. È l’occasione anche per socializzare, per passare due ore in allegria e compagnia, aiutando anche le persone più timide e meno esperte». Bruna però una rimostranza da fare agli organizzatori la ha: «Ci dovremmo vedere – dice in modo ironico, ma non troppo - non due volte al mese, ma almeno una volta alla settimana». Tra le partecipanti c’è anche Regina Saba, da tutte chiamate la maestra: «Ho imparato sin da piccola a fare la pasta grazie agli insegnamenti di mia nonna, mia madre e delle mie zie – racconta – negli anni è diventata una vera passione. Per me è importante che queste tradizioni non si perdano e che anche le nuove generazioni le possano poi tramandare. Partecipare al pastificio è un grande piacere, spesso porto con me anche vecchi strumenti del mestiere che uso quotidianamente». Anche Flavia Bertinelli è molto fiera di partecipare al pastificio e svela un segreto: «Io non avevo mai fatto la pasta e grazie alle mie compagne di viaggio sto imparando». Sempre Flavia, volontaria dell’associazione per sofferenti psichici “Albeschida”, aggiunge: «Spesso partecipano anche i ragazzi dell’associazione. Per loro è molto importante, perché impegnano il loro tempo in azioni positive e coinvolgenti e hanno possibilità di relazionarsi con gli altri».