L’arte sarda piange Dolores Demurtas, maestra ceramista 

Ha legato il suo destino all’argilla. Materia prima di un’arte, elegante e raffinata. Dolores Demurtas, morta all’età di 88 anni, ha sempre coltivato l’amore per la sua Isola, motivo di ispirazione per straordinarie creazioni. Ha realizzato sculture, vasi, monumenti, pannelli decorativi. Era nata a San Gavino, ma aveva radici ogliastrine. Autodidatta, talento purissimo. Sino alla fine si è dedicata all’arte, una grande passione mai tramontata. Nel laboratorio di viale Sant’Avendrace, a Cagliari, stava realizzando brocche in ceramica per soddisfare la richiesta di un committente della Costa Smeralda.

Anni ’50

La splendida avventura è cominciata alla metà degli anni Cinquanta. Ha utilizzato materiali semplici per dare vita a forme originali nel rispetto della tradizione sarda a cui si è sempre accostata con grande rispetto. «Ho usato quasi tutte le terre, tanti colori e tipi argille mischiate per ottenere effetti particolari: la terra di Sardegna è fatta di strati e ho sempre cercato di sperimentare tra le diverse gradazioni, guardando la terra si capisce quanto tempo ci mette la natura a creare», ha detto in un’intervista a Costa Smeralda.it. Nei suoi lavori cromatismi di grande effetto. Dalla natura prende spunto per i decori con fiori e rami che arrivano direttamente dagli scenari della sua Isola. Ci sono soprattutto la pianta e il frutto del mirto.

Nel mondo

Espone i suoi lavori a New York (al Palazzo dell’Onu), Miami, Montreal, Sidney, Singapore, Tokio, Londra, alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano. Partecipa alle esposizioni internazionali organizzate dalla Regione. Una sua opera è a Palazzo Pitti, un’altra è stata acquistata da Aristotele Onassis per regalarla a Jacqueline Kennedy. La statua di Gigi Riva, realizzata nel 1970, viene portata in “processione” nelle vie della città in occasione della festa per lo scudetto del Cagliari. Nel 1985, durante la visita di Giovanni Paolo II, dona al pontefice un piatto in ceramica, con le insegne papali, decorato a smalto, oro e platino. Nel suo laboratorio cagliaritano arriva anche il latitante Graziano Mesina per vedere la scultura che lo rappresenta. Dolores, tanto è fugace quell’apparizione, non si rende conto di aver di fronte una “primula rossa”. Nel 1967 sposa il pittore e vignettista Aurelio Demontis, collaboratore de L’Unione Sarda, di Tuttosport e Videolina. Le due figlie, Lavinia e Angela, anche loro artiste, attraversano territori conosciuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA