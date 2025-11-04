L’arte per superare ogni barriera 

La fragilità non è un limite, ma un punto di partenza per costruire legami. È questo il messaggio al centro di “Mappe del possibile”, la mostra del servizio ArteS – Spazio Polivalente di Ascolto e Creatività e sponsorizzata da Sm’Art allestimenti, presentata ieri al Centro di Quartiere di Sant’Elia, e visitabile fino all’8 novembre. Un invito a riscoprire la fragilità come spazio comune di umanità e incontro. Dipinti, sculture, installazioni e persino un pannello sonoro realizzato con i suoni della città: voci, passi, rumori di strada raccolti e trasformati in un paesaggio sonoro che racconta la vita quotidiana di Cagliari. Gestito dal Centro Panta Rei Sardegna con la collaborazione del Comune di Cagliari, la mostra, parte del progetto autofinanziato “Anime sul filo”, nasce dal desiderio di restituire alla città un messaggio semplice ma profondo.

Il piano

«La condizione umana implica fragilità – racconta Melania Cabras, coordinatrice del progetto – riconoscerla significa prendersi cura gli uni degli altri. Quello che vogliamo fare è raccontare il viaggio che abbiamo percorso attraverso l’arte».

Un concetto rappresentato anche dalla scultura “L’Equilibrista”, donata dall’artista Andrea Forges Davanzati e posta all’ingresso della struttura.L’esposizione è il risultato di tre anni di lavoro, di incontri, laboratori e percorsi condivisi che hanno coinvolto 420 studenti provenienti da diversi istituti del territorio – tra cui l’Istituto Cima, Nostra Signora della Mercede di Monserrato, l’Euclide, il Foiso Fois, il De Sanctis e il Grazia Deledda – insieme a numerose realtà sociali e culturali. Un viaggio nel tempo e nello spazio della fragilità, mostrato come un percorso a tappe. «Le opere sono suddivise in diversi settori – spiega Davide Volponi, uno degli atelieristi del progetto – pittura, percorsi sonori, espressioni corporee, giardino e teatro. In questi anni abbiamo creato legami, costruito dialoghi e ridato vita a luoghi e persone».

Il contesto

La salute mentale è un po' la malattia del nostro tempo: «Non si tratta solo di disabilità ma di fragilità – continua Cabras – tutti sappiamo cosa siano i disturbi dell’umore o le crisi d’ansia», e l’arte diventa uno strumento, un mezzo che permette a tutti «di dialogare, di esprimersi e di creare dei legami che ci permettano di uscire dalle barriere che noi stessi ci creiamo». Perché, come ricordano gli organizzatori, “la fragilità riguarda tutti, ed è solo insieme che si può trasformare in possibilità”.Un messaggio condiviso anche da Carla Manca, assistente sociale e funzionario di elevata qualificazione per l’assessorato alle politiche sociali, presente alla mostra in rappresentanza dell’assessora Anna Puddu: «ArteS è uno dei servizi di cui il Comune va più fiero – ha affermato –, e in questi anni ha creato delle importantissime connessioni. L’arte facilita la relazione tra le persone e aiuta a cambiare la narrazione con cui spesso vengono etichettate per la loro fragilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA