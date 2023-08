L’arte per l’ambiente e l’inclusione  

«Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare». Il pensiero di Andy Warhol è il miglior manifesto della prima edizione di Ami_CA (ambiente, mobilità, inclusione per Cagliari), il progetto artistico itinerante che inonderà il capoluogo di talento e creatività, dal 16 al 22 settembre in occasione della Settimana della mobilità europea (di cui in città è l’evento ufficiale). Amic_CA, che nasce per iniziativa dell’associazione 2050 to People con il sostegno di Castia Art, è una creatura preziosa e complessa. È un’idea dinamica di fruizione dell’arte e di educazione e sensibilizzazione sui temi ambientali e non solo. Viene previsto un percorso di installazioni, allestito fino al 29 ottobre, lungo la pista ciclabile proiettata sul mare, dal Molo Ichnusa, di fronte alla base di Luna Rossa, sino al Padiglione del Sale appena restaurato.

Il messaggio

«Arte e creatività – spiega Erica Zmitrovic, che con lo scultore Andrea Forges Davanzati condivide la direzione artistica del progetto - sono un formidabile strumento di comunicazione perché parlano direttamente al cuore delle persone suscitando un coinvolgimento emotivo che nessuna campagna di comunicazione può emulare. Le installazioni artistiche fanno da sfondo agli eventi in programma che hanno lo scopo di creare momenti di svago costruttivo per i cittadini. Durante questa settimana verranno condivise informazioni sulla sostenibilità e sulle scelte green da poter adottare nelle nostre città permettendo ad ognuno di svolgere il proprio ruolo. Solo unendo le forze è possibile creare un mondo con meno squilibri».

Tutto questo nel solco dei principi del Green Deal europeo e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall’Onu tra i quali Salute e benessere, Istruzione di qualità, Energia pulita e conveniente, Lavoro dignitoso e crescita economica, Ridurre le disuguaglianze, Città e comunità sostenibili, Agire per Il clima, La vita sott’acqua.

Andrea Forges Davanzati sottolinea che «ci saranno tanti momenti artistici studiati ad hoc per la città. Non è il caso di svelare troppo per non rovinare la sorpresa a chi avrà il piacere di visitare la grande area espositiva sulla terra e sul mare, tra la pista ciclabile e lo specchio d’acqua antistante. Non vogliamo glorificare gli artisti ma esaltare i messaggi, legati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e al rispetto delle diversità, che dalle loro opere possono scaturire».

I contributi

Tante energie in movimento per l’ambiente e per una società migliore, più libera, accogliente e tollerante. Ci sarà anche Maddalena Puddu, studentessa trilingue, appena ammessa alla Bocconi School of Management di Milano, co-founder di 2050 To People, affetta da Sma (atrofia muscolare spinale): «La disabilità non è qualcosa da combattere, ma qualcosa che ci caratterizza e ci rende ciò che siamo». Il 16 settembre è in programma “Muoviamoci Tutti Green”, evento inclusivo di mobilità sostenibile che vedrà più di cento velisti e canottieri nello specchio d'acqua davanti alla pista ciclopedonale di Su Siccu dove si svolgerà la passeggiata ecologica aperta a tutti nel segno della condivisione. Gli artisti, di Castia Art, una comunità ampia e pronta a intervenire nei territori, realizzeranno insieme ai ragazzi dell’Anfass (associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) opere di Street Art ai lati del percorso ciclopedonale.

Offrirà il suo contributo anche il poeta e scrittore Aldo Tanchis che, con Forges Davanzati, ha dato vita a progetti artistici alimentati dal dialogo tra la poesia e la scultura con l’intento di creare un’opera unitaria, in grado di parlare con una voce sola. Ci sarà idealmente anche Andrea Zanzotto con i suoi versi e i suoi messaggi illuminanti: «Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è».

