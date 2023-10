L’arte nelle banche oggi con “è cultura!”  

L'artista sassarese Mario Sironi è il grande protagonista al Banco di Sardegna di Sassari e alla Galleria Bper di Modena della prima edizione di “è cultura!”, manifestazione organizzata da ABIEventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. “è cultura!” si propone come punto di riferimento per gli eventi culturali promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario.

Sassari

Oggi dalle 10 alle 19 la Direzione generale del Banco di Sardegna apre le porte al pubblico e propone a Sassari il nuovo allestimento della Sala intitolata a Mario Sironi: le opere del Maestro sono in dialogo col progetto “ Dalla ceramica alla scultura ”, esposizione di opere ceramiche realizzate dagli allievi dell’Istituto d’Arte negli anni ’50, ’60 e ’70, e negli anni recenti, sotto la guida di maestri ceramisti come Gavino Tilocca, Piero Artudi e Monica Scassellati. All’interno dello storico palazzo di piazzetta Banco di Sardegna sarà possibile visitare pure l’esposizione nella Sala Siglienti “Percorsi e scoperte” suddivisa in quattro sezioni. La prima è l’introduzione al Novecento sardo, con due grandi opere di Mario Paglietti e, tra gli altri, un dipinto di Fabio Lumbau. Presenti anche i grandi bozzetti preparatori per opere pubbliche di Filippo Figari e Mario Delitala, tra i quali il disegno per la vetrata della Cattedrale di San Nicola a Sassari. Una terza sezione è dedicata alle nature morte di Pietro Antonio Manca, le cui pitture - insieme ai lavori di Mauro Manca - introducono alla conclusione, con il secondo Novecento, caratterizzato dall’astratto e dall’informale. I visitatori potranno anche ammirare poi le opere “sarde” del pittore argentino Héctor Nava, la collezione di carte geografiche storiche della Sardegna dal ‘500 a metà ‘800, argenti e preziosi sacri e profani, monete antiche, le bambole in costume sardo delle sorelle Ruiu, i documenti custoditi nell’archivio storico del Banco di Sardegna.

Modena

La Galleria della Bper a Modena propone la mostra “Mario Sironi. Solennità e tormento”, già inaugurata in occasione di festivalfilosofia nel mese di settembre. La mostra oggi dalle 10 alle 16, ma resterà aperta nei fine settimana fino al 4 febbraio.

