L’arte nel canale dimenticato 

Chiude i battenti il progetto SarrochArt, il progetto che ha permesso di riqualificare la zona del canale coperto di Is Cannas con un grande murale che ha visto lavorare fianco a fianco i bambini delle scuole e i cittadini di tutte le età. Dopo gli ultimi ritocchi all’opera, gli operai del Comune hanno posizionato la targa all’ingresso del canale, che suggella l’iniziativa portata avanti grazie alla collaborazione della fondazione di Sardegna e la Saras e il supporto e coordinamento di Enti locali per lo spettacolo. Soddisfatta l’assessora alla Cultura, Rebecca Scano: «Abbiamo voluto sperimentare, e insieme al presidente della Commissione cultura Marcello Masu e al responsabile delle Politiche giovanili Gianluca Caboni ci siamo interrogati su quelle potesse essere la modalità per creare un senso di coesione e comunità, riqualificando zone trascurate e dimenticate». (i. m.)

