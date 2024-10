«L’arte (mutata) della tosatura» 

Francesco Pintore, 60 anni, desulese, giornalista de L’Unione Sarda, il tuo mestiere è la parola scritta e invece i tuoi libri narrano attraverso la fotografia, perché?

«La fotografia è una mia vecchia passione. Spesso un’immagine vive in modo autonomo, non ha bisogno di parole. In questo lavoro ho cercato di legare scrittura e immagini. Non è stato facile perché non avevo modelli di riferimento, almeno per quanto riguarda l’editoria fotografica sarda».

Resta l’anima del reporter, di chi le parole?

«Oltre al mio testo ci sono tre contributi importanti. Un’analisi fotografica del lavoro firmata da Salvatore Ligios, la vicenda della lana che da risorsa diventa problema descritta da Antonangelo Liori e la bellissima testimonianza di un mio amico pastore, Massimo Locci, che racconta il cambiamento accaduto nel rito della tosatura in questi ultimi 45 anni».

“Tundhimentas” (Edizioni Abbà) il tuo nuovo libro è il terzo atto di un cammino dedicato al pastoralismo. Gli altri?

«Nel 2017 ho iniziato a documentare il mondo delle campagne sarde. Sull’argomento ho già portato a termine due progetti: uno sulla protesta dei pastori nel 2019; l’altro su una transumanza da Desulo a Laconi. Due lavori che mi hanno dato grandi soddisfazioni, con mostre a Strasburgo, Milano, Torino e Buenos Aires».

La narrazione scritta è in sardo. Non dovrei chiederti neppure perché ma te lo chiedo per ragionare su un panorama editoriale che sempre più sceglie di usare la nostra lingua in opere contemporanee.

«La scelta del sardo è nata da un’idea dell’editore Giovanni Manca. Il testo è stato tradotto da Mario Puddu. Anche questa era una scommessa e sono abbastanza soddisfatto per il riscontro che questo progetto sta avendo a poche settimane dalla pubblicazione. Il libro uscirà anche in italiano a fine mese».

Veniamo al cuore del racconto. Chi sono oggi i tosatori? Quale il loro lavoro.

«Ho cercato di raccontare la tosatura sotto diversi aspetti: in primo luogo il lavoro, durissimo e concentrato nell’arco di due mesi; gli spazi dove avviene la tosatura. Al chiuso, ma anche all’aperto con temperature spesso oltre i 40 gradi. Ci sono i racconti dei tosatori sardi e stranieri, in particolare quella di Denis Buffet che è stato il pioniere della tosatura moderna in Sardegna. Ho fotografato anche le poche donne professioniste che lavorano in Sardegna e raccolto la testimonianza di alcuni pastori che spiegano cosa è accaduto in questi anni».

E cosa è accaduto?

«Il rito della tosatura si è trasformato. Fino alla fine degli anni Ottanta negli ovili si praticava l’aiuto reciproco. Il pastore chiamava parenti e amici per tosare. Poi restituiva il favore. Era una grande festa e si concludeva solitamente con un grande pranzo. Oggi questo accade sporadicamente. Nella maggior parte delle aziende sarde vengono chiamati i tosatori professionisti».

Oggi vale di più la legge del mercato?

«Sì, ma non sempre. Ci sono ancora tanti pastori che non rinunciano al rito tradizionale. Lo fanno per rinsaldare legami di amicizia e per festeggiare un momento che resta sempre molto importante nella vita delle campagne sarde».

Nel tuo reportage l’ombra della lingua blu?

«No, ho preferito concentrarmi sulla tosatura, ma negli anni ho documentato anche questo triste aspetto della pastorizia. Una vicenda che seguo, comunque, con molta attenzione. Me ne sono occupato nei giorni scorsi anche per il giornale».

Negli stadi ci chiamano ancora pastori pensando di offenderci.

«Stupidaggini che lasciano il tempo che trovano. Provengo da una famiglia di pastori, ho parenti e amici che lavorano e vivono negli ovili. Preferisco ignorare questi slogan da curva».

Dove sarà possibile ascoltarti?

«Domenica prossima presento il libro al BiFoto Fest di Mogoro. Nella stessa giornata una selezione di foto del libro verrà esposta a Vallermosa».

