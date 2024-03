L’arte, l’artigianato e il design alla prova della storia nuragica 

I bronzetti nuragici esposti nel 1949 e 1950 all'Opera Bevilacqua La Masa di Venezia e alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma furono la scintilla per far detonare la cultura nuragica e prenuragica nell'arte, artigianato, design e architettura. Un boom che valicò i confini nazionali. Con 120 pezzi tra sculture, pitture, tappeti e tessuti, la mostra “L’Onda nuragica. Arte, artigianato e design alla prova della preistoria” offre un significativo spaccato di quanto accadde a metà del Novecento in quella sorta di revival nuragico che ancora oggi continua a ispirare il mondo dell'arte e dell'artigianato. E non poteva che essere il Padiglione Tavolara di Sassari, ex sede dell'Isola e futuro Museo, a ospitare l'esposizione che resterà aperta sino all’8 luglio.

I curatori Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri hanno puntato anche sull'allestimento: il vasto salone al piano terra del Padiglione è stato suddiviso in sale circolari realizzate con listelli verticali di legno chiaro che riecheggiano le capanne e i nuraghi.

L'imponente mostra è stata organizzata dalla Fondazione Nivola, in sinergia con diversi enti che hanno fornito alcune opere: Comune di Sassari, Museo archeologico nazionale “Giovanni Antonio Sanna” - Polo museale regionale della Sardegna, Università di Sassari, Fondazione di Sardegna, Bibanca e ARS / Arte Condivisa in Sardegna.

Civiltà ispiratrice

Il percorso si apre con la riscoperta della civiltà prenuragica e nuragica, dagli scavi dell'archeologo Antonio Taramelli a quelli di Giovanni Lilliu: documenti, manoscritti, foto e anche un video che sintetizzano la ricerca bibliografica dei curatori. La prima opera che si incontra è “Archeologo fortunato” scultura di Costantino Nivola, colui che più di altri ha fatto varcare l'Oceano all'arte sarda.

Le sculture dei fratelli di Bosa Federico e Melkiorre Melis propongono due modelli diversi di ispirazione ai guerrieri nuragici e alle madri prenuragiche. I dipinti del cagliaritano Mauro Manca declinano i temi del passato in opere di forte impatto. Gavino Tilocca e Giuseppe Silecchia, il secondo sassarese adottato, e Aldo Contini sono altri artisti capaci di raccogliere quelle suggestioni nuragiche, come l'orafo Salvatore Puggioni.

I tappeti

Negli anni Ottanta del secolo passato si è riacceso l'interesse per il mondo nuragico, soprattutto dal punto di vista estetico. Campeggiano i grandi e variopinti tappeti dell'architetto milanese Aldo Rossi (vincitore del premio Pritzker prima di Renzo Piano) che con la collaborazione di Arp Studio fece realizzare da Mariangela Cubadda e le Tessitrici di Zeddiani vere e proprie opere artistiche, con le figure di guerrieri distorte e decostruite secondo la sua visione che ricorreva agli archetipi. Poco prima il raffronto con un tappeto di Maria Lai.E poi ancora la ceramica e gli oggetti di design e di uso comune che alla fine del secolo e all'inizio del Terzo Millennio continuano ad attingere alla civiltà nuragica e prenuragica, così lontana, ma così ancora presente non solo nella costruzione dell'identità sarda.

