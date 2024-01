L’arte invade i quartieri di Cagliari  

L’arte urbana e le arti visive restano il punto fermo del Cagliari Urbanfest – Generazioni Metropolitane, festival ideato e organizzato dall’associazione culturale Asteras con la curatela di Ivana Salis e Barbara Catte, che dall’11 gennaio riparte in città con la seconda tranche. La sostenibilità sociale e ambientale è il filo rosso che unisce gli eventi di un ricco programma che coinvolgerà il Castello di San Michele, i quartieri Stampace, Marina e Sant’Elia. Tra mostre di arte contemporanea, visite guidate alle opere murali, incontri con gli artisti e un evento musicale, il pubblico avrà la possibilità di affrontare un percorso culturale che promette di unire i luoghi apparentemente distanti della città e le persone che la abitano e la frequentano.

Giovedì 11 gennaio sarà il Temporary Storing della Fondazione per l’arte Bartoli-Felter, nel quartiere Stampace, ad accogliere l’inaugurazione di “Biocene”, mostra di Matteo Ambu e Matteo Tauriello, alle 17. Partendo da una riflessione sull’antropocene, gli artisti offrono una visione futura del pianeta in cui la natura riconquista i propri spazi, profondamente compromessi dagli effetti dell’azione umana.

Il giorno seguente, venerdì 12, tutti al Castello di San Michele alle 12 per la collettiva “Bucolica Urbana”, organizzata in collaborazione con Orientare. I protagonisti della mostra sono Pietrina Atzori, Gianni Casagrande, Roberto Chessa, Ciredz, Michele Mereu, Marco Rèa e Laura Saddi a confronto sul concetto di spazio urbano inteso come luogo antropologico contemporaneo.

Doppio appuntamento sabato 13: la mattina alle 11,30 a Sant’Elia (Parco degli anelli) si svolgerà il “Mural Tour”, visita guidata alle opere di arte urbana realizzate durante le due edizioni del festival, la sera allo Spazio e Movimento, nel quartiere Marina (via Napoli, 80), alle 18 si terrà l’inaugurazione di “Entreterras”, mostra fotografica di Mayara Scudeler e Catia Simões organizzata in collaborazione con la KBH.G - Fondazione Culturale Hermann Geiger di Basilea. Le due artiste brasiliane presentano una selezione di ritratti sul tema del ritorno alla natura scattati in analogico e realizzati durante una residenza artistica in Corsica promossa dalla Fondazione svizzera. Saranno 4 gli appuntamenti concentrati domenica 14 al Castello di San Michele. Alle 11 si terrà la visita alla mostra “Bucolica urbana – Le curatrici raccontano”, collettiva condotta dalle curatrici Ivana Salis e Barbara Catte. Alle 12 arriva la musica con il concerto di Nicola Agus, compositore e polistrumentista che presenterà per la prima volta al pubblico le sue launeddas elettroniche. Strumento innovativo dalle accresciute possibilità espressive e dal design inedito ideato dallo stesso musicista, alla cui parte elettronica ha collaborato anche Francesco Capuzzi. Alle 15 sarà la volta di “Impression”, restituzione in forma di installazione dell’omonimo progetto di arte relazionale realizzato a Sant’Elia dall’artista Roberta Congiu. Il progetto è nato con l’intento di raccogliere le voci di chi vive e frequenta il quartiere per costruire una testimonianza collettiva su uno degli spazi più significativi della città. L’installazione sarà visitabile fino al 25 febbraio insieme alla mostra “Bucolica Urbana”. A chiudere la giornata, dalle 16.30, sarà l’Urbanfest Talk, incontro focalizzato sull’arte come mezzo di riqualificazione e inclusione sociale e sul contributo degli artisti alla costruzione di una cultura della sostenibilità. Insieme agli artisti e alle artiste che hanno partecipato all’Urbanfest, dialogheranno Simona Campus, direttrice del Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee dell’Università di Cagliari, Efisio Carbone, responsabile del settore museale Isre, Alessandra Menesini, curatrice e critica d’arte, Ercole Bartoli, presidente della Fondazione per l’arte Bartoli-Felter, Marilena Pitturru, artista e fondatrice di Spazio e Movimento, Chiara Manca, curatrice e direttrice della galleria Manca Spazio di Nuoro.

