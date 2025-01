L’arte? Guarisce ferite profonde 

Inviato

Sinnai. Le sculture sono tormentate, contorte, allungate: ci sono una “Donna che partorisce sulla testa di un drago”, “I Cavalieri dell’Apocalisse”, Lucifero che precipita urlando dal cielo all’inferno. Anche umani e cavalli urlano, nelle sculture di Franco D’Aspro, artista nato a Mondovì nel 1911 e morto a Cagliari nel ‘95: non a caso, un autoritratto è intitolato “Sofferenza”. Le sue opere sono il punto di forza del Mua, il museo civico di Sinnai, e da due anni sono al centro di un programma quasi unico in Italia: si intitola “Mi fai stare bene” e ha per protagoniste dieci donne impegnate in un percorso di benessere psicofisico basato su un confronto personale e approfondito con le opere d’arte. «Una cosa simile – spiega il responsabile scientifico del progetto Valerio Deidda (storico dell’arte e responsabile della gestione del museo) – si fa solo a Milano».

Da settembre è in corso il secondo ciclo, che si concluderà tra fine marzo e gli inizi di aprile. Le partecipanti, sette di Sinnai e tre di paesi vicini, la più giovane 19 anni e la più anziana sui 60, hanno alle spalle traumi di varia natura, legati a esperienze vissute in famiglia, da adulte o nell’infanzia, o a malattie affrontate in prima persona o da una persona cara. Sono state selezionate dopo colloqui individuali su segnalazione di una psicologa, Paola Putzu, che partecipa agli incontri (due incontri al mese, ciascuno della durata di due-tre ore) insieme a Deidda, alla direttrice Isabella Atzeni, alla docente di scrittura creativa Carla Marcialis, a quello di fotografia Alessio Orrù.

Scegliere, farsi scegliere

«All’inizio del percorso – racconta Deidda – ciascuna sceglie una delle opere (o meglio se ne fa scegliere, quasi fosse un totem) e su quella lavora per mesi affrontandola dai più vari punti di vista: con la scrittura creativa, la fotografia, il laboratorio di educazione al patrimonio. Si tratta di entrare in relazione con l’opera e farle (e farsi) domande in modo da ottenere risposte orientate al proprio benessere psicofisico».

Un dialogo profondo e prolungato, per mesi: una prova di resistenza in tempi in cui l’attenzione (di tutti, non solo dei ragazzi) dura quanto i video su Tik Tok; una sfida alla paura di scendere nelle cantine dell’anima, dove i simboli sono ritorti e aggrovigliati come i cavalli scheletrici di D’Aspro o come i suoi Crocifissi e le sue “Anime che risorgono”. Dove si affrontano draghi e sofferenze e si trova ciò che – forse – ci può salvare.

«Mi ha cambiata»

Valeria Serra, di Selargius, ha partecipato al primo ciclo: «Me lo segnalò un’amica. Vengo da una storia di malattia – racconta – ed ero incuriosita. Mi sono affidata a chi ci seguiva ed è stata un’esperienza entusiasmante: una grande crescita. L’arte ha un potenziale infinito per dare benessere». Ha lavorato per mesi sulla scultura “Donna che partorisce sulla testa di un drago”: «Ognuna di noi, senza programmarlo, ha scelto proprio l’opera di cui aveva bisogno. Ci sono entrata dentro, quella scultura, e lei è entrata dentro me. Oggi probabilmente ne sceglierei un’altra, perché grazie a quel soffermarmi, sono cambiata». Come altre partecipanti al progetto, torna spesso al museo: «È un’esperienza sempre nuova».

La bambina che ha sofferto

A fine percorso, ciascuna donna si trasforma in una guida, raccontando ai visitatori del museo l’opera. O piuttosto: il proprio legame con quell’opera. Il proprio percorso. Un anno fa al Mua sono arrivati in tantissimi per ascoltare, oltre a Valeria, Elena parlare del “Don Chisciotte”, Chiara della “Conchiglia”, Alessandra di un “Nudo femminile”, Denise della “Dormiente”. E ancora Elisa, Patrizia che nella "Caravella” sballotata sulle onde scolpita da D’Aspro ha rivisto se stessa nei panni, perché no?, di Pippi Calzelunghe, ed Elisabetta, “scelta” dalla “Strage degli innocenti” perché lei, «una bambina che ha sofferto», aveva bisogno di confrontarsi con lo strazio delle madri dei piccoli fatti uccidere da Erode, con le loro mani protese verso quei corpicini. «A un certo punto abbiamo dovuto sospendere le prenotazioni – sorride Deidda – ma le presentazioni delle opere sono sul nostro profilo Youtube».

RIPRODUZIONE RISERVATA