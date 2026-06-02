L’arte fuori dal tempo della famiglia Pitzalis: «Noi, gli ultimi ramai»  

È forse l’ultima famiglia di ramai in Sardegna, quella dei Pitzalis di Isili. Il patriarca Luigi Pitzalis, figlio di ramai, quel lavoro ce l’ha nel sangue e la sua passione è riuscita a trasmetterla ai figli Paolo e Andrea. Oggi loro gestiscono il laboratorio, continuando a trasformare un panetto di rame in un caldaio. Girano per fiere e sagre perché il loro prodotto resista all’era della globalizzazione, di internet e della produzione in serie.

La tradizione

«Per noi», sorride Andrea Pitzalis, 36 anni, «è un lavoro come un altro: non pensiamo al fatto di essere gli ultimi. Per resistere abbiamo cercato di diversificare, ma non può essere sottovalutato il fatto che abbiamo proseguito un mercato già avviato». Certo, per un giovane partire da zero non sarebbe facile. I due fratelli sono riusciti a leggere i tempi e a sfruttare un canale, quello digitale, per andare avanti. «Il lavoro è cambiato», aggiunge Paolo, il più grande dei fratelli, «con i mezzi di comunicazione siamo riusciti a trovare clienti, hanno rivoluzionato l’attività soprattutto dopo la pandemia». Resiste nel loro lavoro quella parte dedicata al mondo agro-pastorale, sono ancora tanti gli operatori che per la loro attività scelgono il rame. Una fetta sempre crescente di acquirenti arriva dall’estero, in particolare dall’America. «Sono affascinati», nota Paolo, «dai manufatti perché da loro sono sempre più rari».

Utensili ricercati

I due giovani hanno dato una nuova spinta alla produzione realizzando oggetti da cucina, avvicinandosi alla ristorazione fornendole attrezzature in rame per chi preferisce questo materiale per cucinare. Alla nuova concezione di questo lavoro ha dato un rilevante contributo la sorella di Paolo e Andrea, Eleonora, neo-laureata che con le mani e la creatività ha dato vita a una serie di gioielli finemente realizzati con il rame. E se Luigi e i suoi figli mettono le mani direttamente sul materiale grezzo, la padrona di casa, Pia, ha dato il suo contributo occupandosi di loro, dell’aspetto contabile e per un periodo della gestione di un negozio di artigianato che purtroppo ora non c’è più. «Con il tempo», aggiunge Paolo, «Isili si è trasformato da paese commerciale a paese di terziario». Aggiunge Andrea che «non c’è un movimento turistico continuo tale da permettere l’apertura di un negozio». Un’idea che però, i tre fratelli, non escludono a priori, infatti nell’area del laboratorio è in fase di realizzazione una piccola esposizione con vetrina verso la strada, proprio per dare spazio alle loro creazioni e magari anche ad altri prodotti artigianali. Fra le attività non manca la collaborazione con le scuole, la realizzazione di workshop che permettono di farsi conoscere e avvicinare le persone a loro lavoro.

Futuro da decidere

Quello che sarà un domani del loro laboratorio, del loro lavoro, della loro arte, non è ancora contemplato. «Siamo ancora giovani», dicono, «riusciamo a gestire bene il lavoro con il tempo libero e ci piace stare nel nostro paese: andremo avanti ancora per molto tempo» Fiduciosi e sereni per un lavoro che scorre nelle vene per il quale si compensano proprio come due parti di un un’unica persona. «Ciò che non piace a uno», spiegano, «lo fa l’altro». Come riusciranno a sopravvivere? Continuando a diversificare i prodotti, uscendo dall’Isola e soprattutto mettendo in questo lavoro tutto la passione possibile.

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