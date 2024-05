«L’arte è una terapia per modellare un’esistenza felice» 

Era bambina Doriana Usai quando, per la prima volta, strinse tra le dita paffute un pezzo d’argilla. Non poteva sapere che da quel momento avrebbe modellato al tornio non solo oggetti ma, anche e soprattutto il suo destino e che proprio l’argilla le avrebbe indicato la strada. «Sono ceramista dalla nascita, la mia famiglia lo è dal 1840», dice Usai, «in passato o facevi l’artigiano o studiavi, io sono sempre stata del parere che un bravo artigiano deve studiare, esplorare, confrontarsi, essere aperto ad altre realtà e non mi sono mai ancorata solamente agli insegnamenti familiari. Il mio lavoro non poteva essere finalizzato al commercio o alla trasmissione dell’identità che ha comunque un valore importantissimo e ineguagliabile per quella che è la storia della mia famiglia e la mia. Ha qualcosa di molto più profondo il mio lavoro, l’ho sempre saputo, ho cercato la mia strada e so di averla trovata».

Gli studi

Diploma al Liceo Artistico a Cagliari, scuola di ceramica e restauro, laurea in Design e materie umanistiche a Milano, e infine specializzazione in didattica espressiva e arteterapia. Ceramista apprezzata e oggi, a 45 anni, anche arteterapeuta. Il primo percorso di arteterapia l’ha sperimentato con i bambini, i successivi con le donne. «Non ho mai tenuto laboratori individuali», spiega, «credo che il gruppo potenzi il lavoro e il risultato finale». L’ultimo, per l’Università della Terza età ,ha visto la partecipazione di 13 donne.

«Abbiamo necessità di stare bene», prosegue Doriana Usai, «l’arteterapeuta aiuta a focalizzare quello che noi desideriamo realmente e che per mille motivi non confessiamo neanche a noi stessi. Impariamo ad ascoltarci, ad esprimere quello che realmente siamo: il risultato finale è uno stato di benessere psicofisico. È un lavoro che si fa attraverso diverse tecniche creative: disegno, scrittura, analisi di una fotografia e ovviamente laboratorio di ceramica. Durante i laboratori si crea un connubio perfetto tra me e le corsiste, loro recepiscono le indicazioni per svolgere al meglio il percorso. Il mio compito guidarle, ascoltarle e con le giuste parole accogliere la loro storia».

L’impegno

In laboratorio le allieve lavorano alla produzione di una piccola donna, Deddei, e sorridono. C’è chi, come Roberta Rossi, ha elaborato il lutto: «Questo corso è stato una luce che mi ha scaldato e curato dopo la perdita di mio padre». Per Daniela Collu, «è stato un meraviglioso, mi ha trasmesso il desiderio di vivere gioiosamente senza procrastinare ciò che desidero veramente». Pina Angela Casti ha occhi che scintillano quando dice: «Abbiamo scoperto la nostra forza, la fiducia e il coraggio in un clima di reciproca comprensione, rispetto e serenità».

Doriana Usai si commuove: «È questa l’autenticità dell’arte: la trasmissione dei valori, dell’identità e della cultura deve essere legata al benessere. La vita, come un tornio, gira veloce, spetta a noi modellare la materia di cui siamo fatti e darci la forma che desideriamo. Siamo come vasi bellissimi e fragili, esplorare noi stessi, i nostri desideri, riempirci di bellezza e realizzare chi siamo dà senso alla vita e ci rende capolavori unici ed eterni».

