L’arte di strada illumina la notte: luci a led per illuminare il murale 

Prende luce a Serrenti il murale della comunità. Il servizio tecnico-manutentivo del Comune ha installato luci a led che risaltano l’opera nelle ore notturne: «Abbiamo voluto illuminare il murale che si trova in via Antonio Gramsci», spiega il tecnico Maurizio Musio: «I colori mettono in risalto il significato educativo e di appartenenza che tutti noi, comunità serrentese, orgogliosamente sentiamo dentro. L’opera – prosegue – fa parte del progetto più ampio “Percorsi di luce”, attraverso il quale con le luci a led realizziamo scene e giochi di colori per valorizzare zone dell’abitato».

L’opera è una commemorazione del progetto europeo Erasmus+ avvenuto negli scorsi anni nella scuola secondaria di Serrenti insieme alle scuole partner di altri paesi europei ed è stata realizzata dagli studenti delle classi 3ª A e 3ª B, insieme ai loro professori e al direttore artistico Giorgio Casu nel 2021.

«L’attività – ha commentato Annalisa Manca, docente di lettere – è stata per gli studenti un’occasione per vivere un’esperienza in campo artistico, attraverso un coinvolgimento emotivo e creativo. L’opera realizzata è il risultato del loro impegno nel rendere più bello uno spazio del proprio paese, uno spazio comune da valorizzare e rispettare».

RIPRODUZIONE RISERVATA