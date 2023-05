L’arte di strada e il suo impatto urbanistico: Casu e Pulixi dialogano con gli studenti del Giua 

Giorgio Casu, in arte Jorghe, e Alessandra Pulixi, in arte La Fille Bertha, domani magttina dalle 9,20 saranno ospiti dell'istituto Giua per “Coloriamo tutti i muri”, progetto nato con l’obiettivo di favorire una migliore conoscenza dell’arte di strada e del suo impatto urbanistico. Un progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Urban Centre” di Assemini, ideato come laboratorio didattico durante il quale gli studenti hanno “colorato un muro” a Su Siccu, col suo lungomare vicino al porto di Cagliari.

La storia della street art, gli esponenti del muralismo sardo, le opere di Keith Haring, Basquiat, ma anche luoghi più rappresentativi della street art in Sardegna, la Galleria del Sale, San Gavino e Orgosolo, sono stati oggetto di analisi e studio da parte degli studenti della scuola. Giorgio Casu e Alessandra Pulixi nell’occasione presenteranno le loro opere, racconteranno le loro esperienze e verranno intervistati dagli studenti e studentesse, in un dibattito che sigla il termine del laboratorio-azione per l’inclusione.

Casu lavora dapprima come insegnante-educatore poi intraprende la carriera di artista in Italia e all’estero: si trasferisce per lunghi periodi nel Regno Unito, in Australia, nel Sud Est Asiatico e negli Stati Uniti, fino a giungere a Washington, alla Casa Bianca, con il suo splendido murales di Barack Obama e la mostra Lucid Dreaming all’Atelier di New York. Pulixi lavora tra Cagliari, Vienna e Milano; collabora con gallerie d’arte e agenzie creative.

