«L’arte di Pinuccio Sciola è immortale» 

Sono passati dieci anni da quel 13 maggio 2016, quando Pinuccio Sciola ci lasciò. Un artista brillante, amante del suo paese, San Sperate, cui ha dedicato quasi integralmente la sua carriera. Fu lui insieme ad altri artisti sansperatini, negli anni settanta, i cosiddetti anni della calce , a trasformare il paese, allora a vocazione prevalentemente contadina, in un museo a cielo aperto. Ebbe così inizio l'epoca del muralismo: le vie di San Sperate si riempirono di muri bianchi, per poi trasformarsi, negli corso del tempo, in vere e proprie tele per tanti artisti provenienti da ogni parte del mondo. Muri che tutt'oggi raccontano la storia del paese, diventato il primo esempio di arte ambientale pubblica in Italia.

Oggi Sciola verrà ricordato in un convegno in programma nella sala consigliare del Comune alle 18,30.

Il sentimento

Le parole degli artisti sansperatini, che oggi portano avanti il disegno del paese-museo, dimostrano infatti il sentimento di gratitudine che, a distanza di dieci anni, rimane ancora forte. «Pinuccio è stato ed è un punto di riferimento per tutti noi uomini d'arte. Grazie a lui, abbiamo avuto la garanzia che la strada dell'arte fosse percorribile con successo. Ha trasformato il paese in un laboratorio a cielo aperto, dove è possibile sperimentare», racconta Gianfranco Pinna, scultore. Un uomo che, spinto dalla volontà di portare avanti il suo progetto, ha incoraggiato gli artisti emergenti affinché coltivassero il proprio talento: «Ricordo la prima volta che Pinuccio vide le mie opere. Lo stimavo tanto ed il suo parere era importante: ne rimase affascinato e dopo quell'incontro organizzai la mia prima esposizione», racconta Giampaolo Spiga, pittore e scultore che riproduce nei suoi quadri i murales del paese, molti dei quali non più esistenti.

I ricordi

Racconti che narrano un altro lato di Sciola, quello più personale, che tutti i suoi conoscenti ricordano con affetto: "credo che Pinuccio ci abbia lasciato un'eredità umana oltre che artistica. Il suo interesse era quello di diffondere l'arte, soprattutto tra i più giovani. Ed il suo lato conviviale, in tal senso, dava un contributo enorme: la sua casa, il suo laboratorio, erano aperti a tutti, dai personaggi più importanti ai passanti», testimonia Andrea Feduzi dell'associazione culturale Fentanas.

Lato umano che emerge anche dal ricordo della figlia Maria, che, a seguito della morte del padre, ha costituito insieme al fratello Tommaso e alla sorella Chiara la Fondazione Pinuccio Sciola per portare avanti l'eredità dell'artista: «Le persone che entrano all'interno del Giardino Sonoro percepiscono il grande rispetto per la terra che mio padre aveva. Quando parlo di lui, cito sempre l'epitaffio della sua tomba che lo descrive come "uomo nato dalla pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole"». L’impegno di preservare il patrimonio dell'artista è sentito anche dall'amministrazione. L'assessore alla cultura Fabio Madeddu, si impegna a «tenere sempre vivo e tramandare ciò che Pinuccio ci ha lasciato attraverso le sue opere e il suo pensiero».

RIPRODUZIONE RISERVATA