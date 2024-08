L’arte di Orgosolo contro le speculazioni 

Orgosolo avvia i festeggiamenti de “Su Mesaustu”, rilanciando la battaglia contro le speculazioni energetiche. E ieri a campeggiare sul palco della festa, nella piazza principale del paese, un pannello ideato da Francesco Del Casino in collaborazione con Pino Muggianu. L'opera che celebra la Rivolta di Pratobello del 69’, porta con sé un messaggio importante contro la speculazioni in atto nell’isola. Con ampia soddisfazione della comunità locale.

«Vogliamo ringraziare di cuore l’Associatzione Nostra Sennora de Mesaustu- Fedales 1994 per la sua sensibilità e perché anche nel momento di festa non ha dimenticato la lotta che i sardi stanno portando avanti in questi mesi», - ha scritto sui social, il comitato Ventu Hontrariu. I ringraziamenti sono estesi a «Francesco del Casino perché, anche da lontano, è sempre vicino e presente nelle lotte della nostra comunità. E a Pino Muggianu per aver messo a disposizione della causa la sua arte».

E proprio Ventu Hontrariu annuncia per domani (dalle 18 in piazza Su Muntilhu) la presenza di un banchetto per la raccolta firme a sostegno della legge Pratobello ’24. Attivi per la certificazione delle firme, i consiglieri comunali Gian Battista Manca e Gian Nicola Taras.

Le adesioni, aperte agli iscritti alle liste elettorali locali, parte di un grande lavoro che vede in prima linea centinaia di cittadini, insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Mereu. E all’avvocata iscritta alle liste dei certificatori Stefania Murru.

