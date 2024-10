L’arte di Liliana Cano nel museo diffuso 

Un museo diffuso per Liliana Cano a Oliena in occasione del centenario della nascita per consolidare il legame tra l’artista e il paese. Sarà presentato venerdì nella biblioteca comunale in occasione della conferenza “Liliana Cano 1924-2024: un museo diffuso a Oliena nel centenario dell’artista”. L’evento è promosso dal Comune di Oliena, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura della Regione e in collaborazione con l’Archivio Liliana Cano e il presidio Galaveras. «Un rapporto speciale, un legame che va oltre le sue opere», dice il sindaco Bastiano Congiu. (g. pit.)

