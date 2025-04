L’arte di Jorghe ingentilisce  due chioschi al centro del paese 

Giorgio Casu, in arte Jorghe, artista contemporaneo sardo di fama internazionale porta a Lotzorai un po' della sua arte. Di base a New York per tanti anni, riscosse il suo primo successo internazionale arriva con il ritratto di Obama esposto alla Casa Bianca a Washington. Suo anche un celebre murale su Gigi Riva all'Amsicora, solo per citarne il calibro. Nel centro costiero ogliastrino è stato chiamato dall’amministrazione per restituire bellezza con il suo tocco artistico alle pareti di due chioschi nella centrale piazza Repubblica. «Abbiamo pensato di affidarci a un artista di fama come Giorgio Casu per arricchire questi luoghi e renderli attrattivi con la sua firma» dice il sindaco Cesare Mannini.