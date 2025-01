L’arte di Jaime Lana da Saragozza La verità sul maestro di Castelsardo 

Il suo nome è tra i più comuni in Spagna. Non lo è, invece, la sua arte, di cui in Sardegna ci sono numerosi esempi, a cominciare dall’imponente Retablo di Tuili, conservato nella chiesa di San Pietro e risalente al 1500. Jaime Lana da Saragozza: pare che sia questo il nome del maestro di Castelsardo, quello vero, e non uno dei tanti che nel corso del tempo sono stati ipotizzati. Marco Antonio Scanu lo ha rivelato in un saggio, pubblicato lo scorso dicembre su Archivio storico sardo, in cui presenta le ricerche svolte durante il dottorato in Storia dell’Arte, conseguito presso l’Universitat de Lleida, in Catalogna. L’identità del celebre artista, così chiamato perché il nucleo maggiore di opere si trovava nella cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo, insieme con un approfondimento sui rapporti tra la città di Saragozza e la Sardegna, sono i cardini della lezione “Crónicas de Cerdeña procedentes de Zaragoza o Dei frammenti di storie dimenticate”, che lo storico dell’arte terrà domani a Cagliari, nella Basilica di San Saturnino, alle 17.

Appuntamento dei “Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio”, organizzati dai Musei Nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, la lectio del professore, componente del gruppo di ricerca Polymathía (Universidad de Zaragoza), esplora i legami, finora poco noti, tra l’Isola e il capoluogo dell’Aragona. Nel corso dei sette anni trascorsi appresso agli archivi spagnoli, Scanu, bosano del 1972, ha ricostruito il contesto culturale e politico, dal quattrocento fino al XVII secolo, durante il quale si sviluppa una fitta rete di rapporti tra il Regno di Sardegna e la città di Saragozza. La perdita di interi nuclei archivistici, finora non aveva permesso di coglierne l’importanza e il ruolo, ricostruiti, invece, con certosina cura dal ricercatore sardo. Nel quattrocento il Regno di Sardegna è unito al Regno d’Aragona. Nel 1478, con la battaglia di Macomer, i Carroz, presenti capillarmente nell’isola, e sostenitori degli aragonesi fin dal loro arrivo, sconfiggono Leonardo Alagon, originario di Saragozza, e non di Oristano, come si credeva. Da allora in avanti il loro dominio incontrastato faciliterà le relazioni tra l’isola e Saragozza, e la presenza di prelati come Juan Crespo, vescovo di Castro e di Ales, e Pedro Pilares, vescovo di Dolia e arcivescovo di Cagliari, daranno un forte impulso alla vita culturale dell’isola. In particolare, una rinnovata sensibilità per l’arte si espresse nel restauro di antichi santuari, tra cui San Saturnino di Cagliari, e nell’importazione di manufatti pittorici. In questo fervore si inserisce l’opera di Jaime Lana, secondo Scanu, che ha curato il recente allestimento della Pinacoteca annessa ai Musei nazionali. E che individua in alcuni elementi artistici delle creazioni del maestro di Castelsardo, una tecnica esclusiva della città di Saragozza. Dove «c’è solo una bottega che ha legami plurimi con l’Isola, a capo della quale c’è Lana».

RIPRODUZIONE RISERVATA