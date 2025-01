L’arte di Bob Dylan in musica e parole 

L’hanno definita «una biografia musicale non autorizzata» di uno dei massimi artisti mondiali della musica e dell’arte, un gigante insignito tra l’altro nel 2016 del premio Nobel per la Letteratura: Robert Allen Zimmerman, per tutto il mondo Bob Dylan, 83 anni, statunitense, autore di decine di album e centinaia di brani che hanno fatto la storia.

L’appuntamento

E che sabato approderanno al “Centro internazionale del fumetto” nel Polo bibliotecario in via Falzarego 35 a Cagliari per un omaggio, un «mini evento», che nel corso di un’ora e mezzo intende raccontare l’evoluzione della poetica del “menestrello” «dalla prima giovinezza folk alla sua trasformazione elettrica», col termine elettrico «messo tra virgolette», spiega Franco Montalbano, protagonista in prima persona assieme a tre compagni di viaggio di questo “racconto” organizzato al Centro internazionale del fumetto diretto da Bepi Vigna (fondatore nel 1982 del gruppo Banda Dessinée del quale facevano parte anche Antonio Serra e Michele Medda ideatori con Vigna anche di Nathan Never per la Bonelli editore).

In sala

L’appuntamento è per dopodomani alle 19 nella Sala Grazia Deledda. I protagonisti: Giò Calia (voce e chitarra), Franco Montalbano (voce e chitarra), Filippo Vespa (chitarra, basso e voce) e Maurizio Mezzorani (voce recitante). Un’ora e mezza circa di spettacolo su uno degli artisti più iconici al mondo. L’ingresso è libero.

