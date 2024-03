L’arte di Atza e di altri 17 pittori in vetrina 

Una meravigliosa antologia con 90 dipinti inediti di 17 pittori. Si inaugura oggi un prestigioso evento culturale che conferma la città del Temo come una delle “culle” artistiche dell’Isola. Ecco “Affetti d’arte” dedicato ad Antonio Atza, evento promosso da Tacs visits e Tour che gestisce i musei nella sala espositiva di Casa Deriu. Per quanti lo visiteranno sino al 2 giugno sarà un viaggio nei sentimenti che racconta storie di amicizia, passione ed amore per la propria terra. Oltre ai 20 quadri di Antonio Atza e a quelli della permanente nella Pinacoteca dedicata all’artista, si aiu potranno ammirare opere di Stanis Dessy, Mauro Manca, Antonio Corriga, Vittorio Calvi, Giovanni Pisano, Manlio Masu, Renè Rijnink, Carmelo Floris, Nino Dore, Giovanni Dotzo, Enrico Piras, Antonio Pala, Marcello Lucarelli, Giovanni Thermes, Valerio Pisano e Pietro Longu. «Tutti pittori che hanno avuto un interscambio artistico con Atza – spiega Cristina Concu, curatrice della mostra e direttrice dei musei civici – da qui l’idea di far conoscere e raccontare questi rapporti di stima reciproca a un pubblico più ampio proprio nella città che Antonio Atza aveva amato ed eletto a sua residenza d'arte. Un omaggio doveroso, a 15 anni dalla sua scomparsa, a uno dei pittori più importanti che la nostra isola abbia mai espresso». ( s. c. )

