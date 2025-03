L’arte di Andrea Lecca: «Rappresento quello  che accade nel mondo» 

Lo muove con una naturalezza che sgomenta. Ne ha voglia lui di strepitare e fare la voce grossa. Trump è un burattino nella mani di Putin. «E non sono io che li vedo così», osserva Andrea Lecca, «è sotto gli occhi di tutti». Perché questo deve fare l’arte: «Rappresentare quello che accade nel mondo, offrire un’occasione per fermarsi a riflettere». Il pittore di Cagliari, classe 1981, colora le sue tele con una pennellata energica, che inquieta: c’è molto male nel mondo, non puoi far finta di non vederlo.

Due anni fa ha fatto una mostra intitolata “Pace nera”.

«Allora come oggi la pace è un’illusione. Si invoca, ma tutt’intorno è guerra, distruzione. Ho dipinto un quadro che spiega che cosa intendo. Da uno sfondo nero emerge un bambino che gioca con i soldatini. Sorride. Indossa un pigiamino su cui è disegnata la faccia di Hitler che urla. Quel bambino è Charles Manson, il criminale statunitense che si paragonava a Satana».

Oltre l’attualità, quali sono gli altri temi a lei cari?

«L’alienazione, il malessere sociale, l’incomunicabilità. Sono il filo conduttore delle mie opere. Mi affascina il lato oscuro dell’essere umano. Raffigurarlo è un modo per liberarsene. Un’esperienza catartica».

Dagli esordi a oggi com’è cambiata la sua arte?

«Ho iniziato a dipingere dopo aver frequentato il liceo artistico. Ho sempre amato disegnare. Poi mi sono fermato. Per molti anni».

Come mai?

«Qualche volta ci si perde. Ho ripreso 6 anni fa, grazie a una persona che si occupa di arte, Claudia Caredda. Ha visto i miei vecchi lavori e mi ha invitato a riprendere».

Un incontro fortunato.

«Sì. Con lei ho realizzato tre mostre. Una personale del 2021, seguita da “La festa finta” e infine “Pace nera”».

Dalle mostre alle pagine del Cam.

«Il Cam è il catalogo d’arte moderna più importante in Italia. Una visibilità che ha attirato molto interesse verso le mie opere».

È un appassionato di serie tv e cinema d’autore.

«Mi capita di prendere ispirazione da ciò che vedo. A volte rifaccio la scena di un film, aggiungo dettagli, apporto modifiche. Scelgo di usarla perché voglio mandare un certo messaggio. Osservo e reinvento».

Le piace sperimentare anche tecniche e materiali differenti.

«Adesso uso l’acrilico. In passato ho usato penna, pennarello, anche evidenziatori. I primi lavori li ho fatti solamente con il pennarello. In alcune tavole l’ho mischiato con l’acrilico. Poi mi sono stufato. Una volta che ho esplorato le possibilità di una tecnica o di un materiale passo ad altro».

Quali sono le correnti artistiche che hanno l’hanno influenzata?

«Potrei rispondere tutta l’arte. Da bambino amavo i fumetti. Nella mia formazione ha avuto una certa importanza l’avanguardia del Novecento. E alcune correnti pittoriche come l’espressionismo».

Tra gli artisti sardi?

«In particolare Maria Lai e Costantino Nivola. Con le mie opere c’entrano poco e nulla, ma apprezzo molto i loro lavori. Qualsiasi epoca artistica può influenzare chi fa arte. A volte lo fa indirettamente».

Infine, come immagina evolverà la sua produzione artistica?

«È tutto in divenire, oggi non so cosa accadrà domani. Farò cose nuove, probabilmente. Oggi provo a fare quello che posso. Dipingere mi fa bene. È stato importante aver ripreso a farlo».

