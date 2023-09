L’arte dell’intreccio spiegata da un artigiano a tanti piccoli allievi 

Le mani esperte di un maestro mostrano un’arte appresa fin dall’infanzia, arricchita da storie emozionanti che solo i nonni possono condividere. Giuseppe Piddio, 76enne di Montevecchio, ha coltivato la sua abilità nell’intreccio fin da quando era bambino, assieme a suo padre. Qualche giorno fa ha condiviso la sua conoscenza con i bambini, diventando per un giorno il loro insegnante. «I piccoli si sono rivelati degli studenti eccellenti», ha ammesso l’uomo. Hanno appreso da lui l’arte di intrecciare materiali come olivastro, lentisco, mirto, salice e canne, per creare dei cestini. Negli occhi dei bambini scintillava la gioia. Ma non erano gli unici occhi a gioire.

«È un piacere vedere i bambini così curiosi. Erano attentissimi e seguivano le mie istruzioni e i racconti della mia infanzia. Mi facevano molte domande ed è stata un’esperienza straordinaria. Mi sono emozionato».

Sono due i gruppi di bambini hanno appreso da lui. Venerdì scorso, i partecipanti al trekking urbano “Riviviamo Guspini”, che durante l’estate si divertono con le attività del Ceas Legambiente di Montevecchio, hanno scoperto e apprezzato (nel bosco) la maestria dell’intrecciatore. Tre giorni fa è stato il turno dei bambini che partecipano alle attività dell'associazione "Piccoli Passi". Marianna Serra dell'’ssociazione ha detto con entusiasmo: «È stata una mattina ricca di emozioni e di conoscenze».

