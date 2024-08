L’arte dell’intreccio a 90 anni Ottavio Piredda di Narbolia, maestro dei cestini di giunco 

Inviata

Narbolia. Le sue dita nodose si muovono veloci a tenere e a un tempo intrecciare gli steli di giunco. Sul pavimento alcuni cestini di varie dimensioni in bella mostra: forse il richiamo per qualche turista interessato ad acquistarli. Ottavio Piredda ha 91 anni e racconta che intrecciare i giunchi per costruire i cestini non è una fatica. «Mi stanco a camminare, non a intrecciare il giunco» spiega col sorriso. In queste settimane ha trasferito la sua attività a S’Archittu, nel suo terrazzino a pochi passi dal lungomare, ma è di Narbolia, dove ha imparato da adolescente a intrecciare il giunco.

La storia

«All’epoca facevo il pastore e trascorrevo così le ore mentre badavo al bestiame. Vedevo un mio compaesano che lavorava i cestini e gli chiesi se mi insegnasse». E così Piredda cominciò a capire come mettere insieme quegli steli sottilissimi di giunco. Ma prima di tutto, avverte, occorre recuperare il materiale. «Il giunco si raccoglie nelle zone palustri, in particolare a Riola. Il periodo migliore è giugno-luglio, poi va messo a essiccare e quindi si arriva all’intreccio». Mostra come iniziare l’opera dalla base circolare, più o meno larga; poi gli steli si piegano in verticale. Questa è una delle fasi più complesse, perché si tratta di tenere dritte le cannette sottilissime e intrecciare in orizzontale il giunco. «Per confezionarne uno sono necessarie circa dieci ore di lavoro» spiega. Un bell’impegno, anche perché le dita devono muoversi veloci e contemporaneamente tenere gli steli.

In Australia

Ormai è un’arte che conosce bene dopo decenni di esperienza, nonostante una parentesi di tredici anni trascorsi in Australia da emigrato. «Eravamo partiti in gruppo, col sostegno del Governo, in cerca di lavoro» racconta. «Avevo trovato occupazione in una coltivazione di tabacco: era molto faticoso perché la temperatura sfiorava i 50 gradi». Qualche dettaglio è ancora impresso nella sua mente a dispetto dello scorrere degli anni: «Ricordo che dopo dieci giorni dal mio arrivo mi diedero i soldi della disoccupazione: ero felice perché mi ritrovavo senza neppure un centesimo». Ma pensiero fisso fin dall’inizio: guadagnare un gruzzolo che gli consentisse di acquistare un terreno per mettere su un’azienda agricola tutta sua. «Quando ho avuto la possibilità ho scritto a mio padre per chiedergli di acquistare un terreno». Nel giro di poco tempo è tornato a Narbolia e con tre ettari ha cominciato ad avviare l’azienda agricola, poi raddoppiata, dedicata a vigneti e oliveti. Negli anni Settanta ha ripreso l’arte dell’intreccio: all’epoca si utilizzavano per mettere la granella, per dare la biada ai cavalli e perfino per la semina. C’erano poi i cestini in vimini usati per trasportare il bucato. E ancora la base che riveste le damigiane in vetro. «Pensi che fino a tre anni fa non li avevo mai venduti, li regalavo perché mi faceva piacere». Oggi i cestini hanno trovato impiego come elementi d’arredamento. «Qualcuno si fa avanti ma quando spiego che serve prima di tutto raccogliere il giunco si tira indietro» dice con un pizzico di delusione. «In passato mi avevano detto che a San Vero Milis c’era l’intenzione di mettere su una cooperativa ma poi non ho più saputo nulla». San Vero Milis è, infatti, un centro in cui in passato l’arte dell’intreccio era diffusa. «Nemmeno i miei figli, sarà che hanno un’occupazione non legata alla terra, chissà».

