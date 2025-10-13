L’arte delle tessitrici conquista gli alunni 

Si è conclusa con un successo l’iniziativa “Un filo di lana” promossa a Orgosolo da un gruppo di anziane filatrici col patrocinio dell’Isre. L’evento si è svoltosi nella caratteristica casa Menneas, decine i partecipanti che hanno animato a festa il rione di Haspiri concludendo un percorso avviato già a marzo con i primi laboratori delle anziane con gli alunni della scuola primaria. Le loro mani esperte hanno mostrato le fasi di lavorazione della lana di pecora “grammina e hilada” a cui sono seguite le esposizioni dei disegni realizzati dagli allievi.

«Abbiamo seguito con molto interesse l’attività che era stata svolta dalle filatrici con le scolaresche in primavera - dice il presidente dell’Isre, Stefano Lavra - in autunno abbiamo avviato un dialogo con le promotrici e il nostro Istituto ha individuato questo progetto come meritorio».Da qui la scelta dell’Istituto regionale etnografico «di patrocinare l’evento “Un filo di lana” per documentare e valorizzazione il sapere antico - aggiunge Lavra - che fa parte delle nostre eccellenze artigiane. Il vero valore aggiunto è stato il coinvolgimento dei più piccoli, tramandando un patrimonio unico nel suo genere».

proseguire l’attività di ricerca e documentazione sulla tessitura coinvolgendo scuole e tessitrici entusiaste che esprimono soddisfazione per l’iniziativa: «Siamo felici di aver guidato i più piccoli alla scoperta di ciò che ci circonda. In ogni casa del nostro paese sono tutt’oggi presenti gli antichi strumenti del filato. Averli mostrati anche ai visitatori in quest’occasione è stato un onore».

