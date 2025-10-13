VaiOnline
Orgosolo.
14 ottobre 2025 alle 00:08

L’arte delle tessitrici conquista gli alunni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è conclusa con un successo l’iniziativa “Un filo di lana” promossa a Orgosolo da un gruppo di anziane filatrici col patrocinio dell’Isre. L’evento si è svoltosi nella caratteristica casa Menneas, decine i partecipanti che hanno animato a festa il rione di Haspiri concludendo un percorso avviato già a marzo con i primi laboratori delle anziane con gli alunni della scuola primaria. Le loro mani esperte hanno mostrato le fasi di lavorazione della lana di pecora “grammina e hilada” a cui sono seguite le esposizioni dei disegni realizzati dagli allievi.

«Abbiamo seguito con molto interesse l’attività che era stata svolta dalle filatrici con le scolaresche in primavera - dice il presidente dell’Isre, Stefano Lavra - in autunno abbiamo avviato un dialogo con le promotrici e il nostro Istituto ha individuato questo progetto come meritorio».Da qui la scelta dell’Istituto regionale etnografico «di patrocinare l’evento “Un filo di lana” per documentare e valorizzazione il sapere antico - aggiunge Lavra - che fa parte delle nostre eccellenze artigiane. Il vero valore aggiunto è stato il coinvolgimento dei più piccoli, tramandando un patrimonio unico nel suo genere».

proseguire l’attività di ricerca e documentazione sulla tessitura coinvolgendo scuole e tessitrici entusiaste che esprimono soddisfazione per l’iniziativa: «Siamo felici di aver guidato i più piccoli alla scoperta di ciò che ci circonda. In ogni casa del nostro paese sono tutt’oggi presenti gli antichi strumenti del filato. Averli mostrati anche ai visitatori in quest’occasione è stato un onore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  