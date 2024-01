“L’arte della guerra” per conoscere noi stessi 

Ecco un libro particolare e che potrebbe essere utile per imparare a affrontare sul piano personale questo anno difficile, per di più bisestile, in un mondo segnato da crisi economica e guerre: "L’arte della guerra” di Sun Tzu (Feltrinelli, pp. 160 - 20 euro – traduzione di Mauro Conti – illustrazioni di Elisa Menini - testo cinese originale a fronte).

Un libro in cui il combattimento, la lotta per vincere vanno lette metaforicamente per usarne i principi nella vita quotidiana. È un manuale scritto nel VI secolo a.C. in Cina, che mette insieme in 13 capitoli aforismi, consigli, riflessioni sull'arte della guerra e come tale usato nei secoli e citato da condottieri e rivoluzionari. Un'opera da leggere nel suo aspetto didattico, perché non è un'enciclopedia sul combattere una guerra, ma intende fare che il lettore diventi autonomo appropriandosi di quel sapere e di quel pensiero critico legato a pochi ma fondamentali precetti, tra i quali non dimenticare: «Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni scontro».

Il libro di Sun Tzu è così dicono molto usato dai manager di finanza e industria, visto che dopo alcuni dati teorici e l'invito a conoscere la realtà geofisica del terreno, gli elementi umani o paesi coinvolti e le loro relazioni, parla di come organizzare le proprie forze, il proprio esercito, per sfruttarne ogni unità. «Affrontare con ordine il disordine, con calma l'irruenza: questo significa avere il controllo del cuore». Ricordiamocene nell'affrontare i giorni che verranno di questo 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA