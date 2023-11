«L’arte della filigrana? Vorrei trasmetterla alle nuove generazioni» 

La passione per un mestiere può nascere nei modi più imprevisti e trasformarsi in una vocazione che dura tutta la vita. È questo il caso di Nicoletta Zara, artigiana orafa che ha fatto del lavoro di filigranista la sua missione e che ora, dal suo laboratorio di Suelli, cerca di passare il testimone alle nuove generazioni, nonostante i problemi, le sfide quotidiane e i cavilli della burocrazia rallentino il lavoro.

Tutto è cominciato per caso. Zara, alla ricerca di un lavoro, si imbatte in un annuncio del Comune di Guasila di un corso regionale per orafo. Dopo averlo frequentato, le viene offerto un lavoro nel laboratorio in cui aveva iniziato a fare pratica.

«Diventare orafa non era una passione che avevo dentro, è questo mestiere che mi ha chiamato, è la passione che ha mi ha catturato - dichiara Zara - È avvenuto tutto al contrario, non ho cercato e voluto io questo lavoro, è lui che ha trovato me e da allora non ho fatto altro che innamorarmi di questo mestiere, soprattutto dell’arte della filigrana. Il mio desiderio è aprire le porte del mio laboratorio ai giovani. La filigrana è un'arte che affascina chiunque vi si avvicini. È un mondo di pazienza, precisione e dedizione, dove ogni oggetto è il risultato del tempo, degli errori, delle sfide superate e delle lezioni apprese. Il futuro della filigrana è nelle mani delle nuove generazioni e sono pronta a condividere la mia passione e conoscenza con chiunque sia disposto a imparare e preservare questa tradizione preziosa».

