L’arte del vino dei punici a Pani Loriga 

Presto i turisti potranno ammirare le antiche tracce delle case dei punici che occuparono il versante orientale della collina di Pani Loriga nel territorio comunale di Santadi.

La campagna

Lo si deve all’importante operazione di indagini sulla zona archeologica da parte del Cnr. Il lavoro degli archeologi è iniziato nell’ultima settimana di agosto e termineranno alla fine del mese in corso, grazie al supporto della Sabap di Cagliari e del Comune di Santadi. Il dirigente di ricerca dell'istituto di Scienze del patrimonio e cultura Massimo Botto racconta: «Gli scavi hanno interessato l'abitato punico, che occupa il versante orientale della collina. Venne realizzato tra la fine del VI e gli inizi del V secolo avanti Cristo per poi essere abbandonato nel corso del IV secolo quando la popolazione si trasferì a valle, frequentando l'altra solo per scopi culturali e attività produttive». Il fatto che dopo il suo abbandono il sito non sia stato oggetto di ulteriori occupazioni ha favoprito il lavoro degli archeologi: «Ha infatti permesso agli esperti, – continua Botto – di effettuare scavi in estensione, che sono stati in grado di documentare alcuni degli aspetti della vita quotidiana della comunità attiva sulla collina». Le tecniche costruttive e le planimetrie delle strutture sono state indagate da Livia Tirabassi, mentre Emanuele Madrigali ha elaborato il progetto di analisi biochimiche.

Il cibo

Grazie a queste verifiche è stato anche possibile stabilire quale sia stato il tipo di alimentazione del periodo. «La dieta alimentare – racconta ancora il dirigente – era basata sul consumo di cereali e legumi, ma era anche composta da pietanze a base di carne , sottoposta a cottura prolungata e arricchita dall'aggiunta di grassi vegetali e vino. L'uva vinificata era a bacca rossa e a bacca bianca, il vino era prodotto in grandi quantità, tanto che veniva trasportato nel territorio, racchiuso in anfore fabbricate sul posto». La grande importanza del vino a Pani Loriga, è emersa anche dagli scavi condotti da Sara Lancia e da Simona Ledda nella necropoli fenicia. «Non possiamo che essere soddisfatti del lavoro prezioso degli archeologi – ha detto il sindaco di santadi Massimo Ventura – accresce enormemente il nostro patrimonio culturale». Le indagini del Cnr, verranno presentate domani alle 18 presso la cantina di Santadi.

