L’arte del restauro secondo Passeroni 

Se lo usatissimo alla buona, al modo in cui parliamo ogni giorno, restaurare è un verbo semplice: rimettere a nuovo, o in buono stato, suggerisce il dizionario. Eppure, come accade ogni volta che si ha a che fare con l’arte, o le opere dell’ingegno umano, i significati evocati, allorché si discute di restauri, sono tanti e squadernano mondi.

Domani, alle 18, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, per il secondo appuntamento dei Dialoghi di archeologia ,architettura, arte e paesaggio, organizzati dai Musei Nazionali, Maria Passeroni illustrerà le molteplici valenze -storiche, geografiche, estetiche- del restauro. A partire dal ripristino del simulacro ligneo di Santa Maria di Uta, la storica dell’arte, funzionaria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, terrà una lezione magistrale sul “restauro come pratica di riconoscimento e di restituzione: alcuni casi di studio”.

Riconoscimento

Il concetto di «riconoscimento», spiega Maria Antonietta Mongiu, archeologa, e insieme con Francesco Muscolino, direttore dei Musei nazionali, curatrice dei Dialoghi, «è il filo conduttore della lectio». Citando Cesare Brandi, storico dell’arte toscano, secondo Mongiu: «Il restauro come riconoscimento è da intendersi nella duplice accezione dell’opera d’arte, ovvero nella sua doppia polarità, estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro, e come pratica essenziale per lo sviluppo dell'identità culturale e sociale di una comunità».

«Esemplare», in questo senso, è il restauro del «venerato simulacro ligneo» di Santa Maria di Uta: «le scelte critiche e operative di tutte le fasi dell'intervento sono state condivise dalla collettività, in un'ottica di profondo rispetto per l'opera d'arte, nel suo grande interesse storico e artistico e prima ancora religioso».

Composta dal prefisso re, che significa «di nuovo», e da «staurare» che vuol dire «rendere solido», la parola designa una pratica che fa riferimento sia al momento storico, sia ai luoghi in cui il manufatto è stato creato e, in seguito, divenuto oggetto di intervento.

Il dibattito sul restauro, aggiunge Mongiu, «nel corso del tempo si è arricchito grazie agli strumenti scientifici e alle tecnologie. Svariate sono le tipologie di materiali che ormai rientrano nella categoria degli oggetti da restaurare». È di grande interesse, chiosa l’archeologa, «quanto è accaduto anche in Sardegna, specie negli ultimi decenni, dove sono stati eseguiti lavori di restauro di opere d’arte per mano di restauratori professionisti sotto la direzione della Soprintendenza Abap delle province di Cagliari e Oristano e dei Musei nazionali di Cagliari».

RIPRODUZIONE RISERVATA