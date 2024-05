L’arte del costruire, appuntamento questa sera all’Exma 

«L’intento è quello di contribuire alla promozione e alla diffusione della buona architettura nella nostra regione», dicono Andrea Casciu e Pierpaolo Tilocca, presidenti di IN/Arc Sardegna e Ance Sardegna. E dell’arte del costruire (bene) si parlerà oggi, all’Exma di Cagliari, alle 18.

Sarà la prima delle quattro conferenze, previste a Oristano, Sassari e Nuoro, che presenteranno il calendario delle attività per il triennio 2023-2026 e illustreranno le opere premiate. A Giovanni Macciocco, docente universitario laureato in ingegneria e in architettura, già insignito del Premio alla Carriera, si deve la fondazione della Scuola di Architettura di Alghero. A lui saranno dedicati una grande mostra antologica a Olbia e un un corposo catalogo. Giovanni Macciocco “Abitare il territorio” , questo il titolo dell’esposizione che farà tappa in varie sedi dell’Isola, nel resto d’Italia e all’estero.

Curata da Antonello Marotta dell’Università di Sassari e da Paola Mura del direttivo IN/Arc Sardegna, la rassegna sarà allestita dal 7 al 30 giugno al Museo Archeologico Comunale di Olbia, edificio progettato dallo stesso Maciocco. Tra le molte opere candidate, otto sono le vincitrici. Nel novero, l’Hospice di Settimo San Pietro disegnato da Mario Cubeddu e Pier Francesco Cherchi e concretizzato dall’impresa Razzetti Bosazza. Nonché Umbra Noa, ovvero uno “Spazio ombreggiante” commissionato dal Comune di Villanovaforru a Roberto Virdis.

Nell’incontro all’Exmà saranno tra gli altri Giuseppe Vallifuoco e Pietro Peru a parlare delle buone realizzazioni sul territorio, e della volontà di guardare alla qualità senza pregiudizi. Il sottotitolo del convegno è lungo quanto eloquente: “Un luogo del dialogo tra mondo della progettazione e mondo imprenditoriale. Tra cultura dell’ideare e cultura del fare”. Concetti base di un premio fondato da Bruno Zevi nel 1959 e sostenuto dall’Associazione costruttori. Le proposte includono il recupero del patrimonio esistente e la rivalutazione di certi materiali usati in passato. Interessante l’appello a partecipare a queste iniziative diretto anche ai non addetti ai lavori. L’architettura riguarda tutti e come dimostra l’insoluto nodo delle periferie, influenza i comportamenti dei singoli e delle comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA