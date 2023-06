L’arte dei murales colora la città 

La città si veste di murales. Non ci sono più pasticci e scarabocchi in molti muri dei diversi quartieri, ma fenicotteri, polpi, paesaggi, disegni astratti e tanto altro. Sono stati tutti realizzati negli ultimi mesi grazie a diverse iniziative, con lo scopo di dire addio al degrado regalando una spruzzata di colore.

Così ecco il murales all’ingresso del quartiere popolare di Santa Lucia, laddove c’era un muro che cadeva quasi a pezzi, o i tanti disegni realizzati in viale Colombo durante la street art week, l’iniziativa organizzata qualche giorno fa dal centro commerciale naturale La via del mare.

Murales in casa

E poi nelle strette stradine del centro storico c’è quello che non ti aspetti. Antonio Pippia 71 anni e sua moglie Carmela Stocchino 68 hanno voluto regalare colore ai muri della loro casa campidanese in via Battisti, Sa Casa Antiga, che un giorno, ne sono convinti, trasformeranno in un museo aperto ai visitatori.

«Questa casa era un rudere che ho completamente ristrutturato», dice Pippia, «all’ingresso ho allestito questa sorta di esposizione di attrezzi della tradizione contadina e adesso abbiamo deciso di renderla ancora più bella facendo realizzare all’esterno questi murales da un artista di Villasor. È la prima casa campidanese con dei dipinti del genere e ne siamo fieri».

Così ecco un fenicottero a Molentargius, la vecchia torre della Bussola, la vecchia stazione di Quartu e le Saline, così belle che quasi sembrano vere. «La casa l’ho sistemata da solo. Non ci credete? Non per niente sono conosciuto come “Dio vede e Pippia provvede”. Pensate che in cucina non c’era nemmeno il pavimento. E adesso appena sarà tutto pronto siamo pronti ad aprirla come casa museo».

L’opera di Skan

Il grande murales del quartiere di Santa Lucia è stato invece realizzato da uno street artist affermato come Skan, grazie al quale il rione e la piazza Monsignor Angioni hanno un nuovo volto. Il tutto realizzato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana V.I.V.I. Q.U.I, promosso dall'associazione Open Air insieme al Comune con il finanziamento del Ministero dei Beni Culturali. «Individuando come campo di intervento la piazza Santa Lucia e i suoi dintorni» ha detto il sindaco Graziano Milia, «il progetto ha subito lasciato segni tangibili del suo passaggio, con un' opera di arte muraria imponente e significativa, come quella dell'artista Skan, già popolarissima e citata dai canali settoriali dedicati alla street art. Ricucire il tessuto sociale della città, combattere le sacche di marginalità e il degrado urbano, recuperare i luoghi e restituirli alla collettività: è uno degli impegni principali che abbiamo assunto».

Colori e arte

E splende di colori anche viale Colombo. In un muro del liceo Motzo, Andrea Casciu e Kiki Skipi hanno dato vita a un'opera sorprendente, un mondo fantastico che si fonde con le meraviglie naturali come i fenicotteri. Pesci e mare sono poi i protagonisti del grande graffito di via Bonaria, così come dei tanti disegni che ora abbelliscono le serrande dei negozi.

RIPRODUZIONE RISERVATA