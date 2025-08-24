L’Arte dei Giganti, un’opera di Gavino Murgia  

Launeddas, percussioni e tecnologie digitali. C’è qualcosa di magico nel mix che dà vita al nuovo progetto artistico di Gavino Murgia, “L’arte dei Giganti”, opera multimediale che racconta la cultura, la musica, il paesaggio e la storia millenaria della Sardegna in chiave moderna, lontana dagli stereotipi, scientificamente rigorosa ma al contempo spettacolare e suggestiva.

Le date

In programma due eccezionali anteprime, venerdì 29 agosto all’Anfiteatro di San Gavino Monreale, e domenica 31 agosto al Teatro Lo Quarter di Alghero (ore 21.30), ospitate nel Circuito multidisciplinare del CeDac Sardegna, che serviranno a testare e mettere a punto il più importante allestimento proposto per il 2025 da MedinSard, il neonato Centro di Produzione Musicale creato da Sardegna Concerti e inserito tra i tredici Cpm italiani riconosciuti e finanziati dal Ministero della Cultura per il triennio 2025/2027.

Lo spettacolo, che si avvale della coproduzione di Rete Sinis, verrà presentato in prima nazionale assoluta a fine novembre al Teatro Massimo di Cagliari in occasione di European Jazz Expo 2025 (con replica al Teatro Eliseo di Nuoro in occasione del Festival Anima Nera), davanti a giornalisti e direttori di festival dell’area Mediterranea, per supportare il successivo tour dell’estate 2026 nei teatri antichi del Mediterraneo.

Il progetto

Il lavoro, dunque, unisce strumenti ancestrali e media all’avanguardia. Partendo dai Giganti di Mont’e Prama, sculture simbolo di un’epoca irripetibile, punta a includere ogni fase della storia antica e arcaica dell’Isola, rendendo giustizia all’importanza e all’enorme valore che queste sculture di arenaria dalle forme antropomorfe hanno avuto nella storia dell’intera area mediterranea.

Attraverso un’attenta opera di spettacolarizzazione di elementi fondati sulla solidità scientifica, si intende promuovere il turismo culturale, creare opportunità economiche e rafforzare l’identità sarda nel contesto globale, con l’obiettivo ultimo di valorizzare il patrimonio culturale sardo, aumentando la visibilità internazionale della Sardegna e alimentando ulteriori occasioni di sviluppo e attrazione turistica al servizio del territorio e dell’immagine della nostra terra nel mondo.

Lo show

“L’Arte dei Giganti” è più di uno spettacolo, è un’esperienza che fonde musica, arte e tecnologia per raccontare l’anima di un’isola. È un progetto artistico di alto profilo, tuttora in fase di sperimentazione (in previsione della prima nazionale di novembre a Cagliari), frutto dell’intuizione di Gavino Murgia, virtuoso del sax, polistrumentista, compositore contemporaneo e grande ricercatore delle tradizioni popolari, in scena con un gruppo di artisti sardi e internazionali dal calibro di Giuseppe Frana (oud e saz), Luciano Biondini (accordeon), Marcello Peghin (chitarre) e Jason Cagwin (percussioni e batteria).

Uno show caratterizzato dalla continua interazione tra musicisti e immagini - proiettate da schermi Led ad altissima definizione - e dove musica, immagini, luce e suggestioni costituiscono un unicum sensazionale e coinvolgente. Uno spettacolo che utilizza mapping 3D, e installazioni interattive per creare scenografie dinamiche che trasformano ogni location in un palcoscenico unico e dove l’integrazione della realtà aumentata e virtuale offre al pubblico un coinvolgimento senza precedenti (red. spe.)

